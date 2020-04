Vous perdez la trace de vos mots de passe? Keeper est là pour vous aider et en vente pour plus de 30% de rabais

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La gestion des mots de passe a dépassé le point de non-retour. L’enquête annuelle de Lastpass sur la sécurité des mots de passe l’année dernière a révélé que les employés des petites entreprises avaient jusqu’à 85 connexions système uniques. Sans l’aide d’un gestionnaire de mots de passe, gérer même un quart de ce nombre de la mémoire est un cauchemar sans utiliser de mots de passe simples et recyclés qui sont des cibles faciles pour les cyber voleurs expérimentés.

Une application de gestion de la qualité comme Keeper Unlimited Password Manager (53,99 $, 40% de réduction) est un moyen fiable de garder toutes ces connexions à l’abri des criminels et de votre propre cerveau limité.

Soutenu par une note presque parfaite de 4,9 sur 5 étoiles de plus de 130000 avis dans l’App Store d’Apple, Keeper crée automatiquement des mots de passe aléatoires solides pour chaque connexion au système, invite de mot de passe et enregistrement de site Web que vous rencontrez.

Vos mots de passe de 12 à 20 chiffres sont créés et enregistrés en toute sécurité, prêts à être remplis automatiquement à votre retour. Keeper conserve également en toute sécurité toutes vos informations financières et personnelles telles que les numéros de carte de crédit, les adresses et les numéros de téléphone, qui peuvent également être utilisés pour remplir automatiquement des formulaires d’inscription, des enquêtes ou toute autre information que vous rencontrez en ligne.

Le seul mot de passe principal dont vous devez vous souvenir pour accéder à Keeper est lui-même protégé par une authentification à deux facteurs, nécessitant une empreinte digitale ou une identification faciale avec votre mot de passe pour entrer. Mais si vous souhaitez partager votre accès, vous pouvez créer des mots de passe conçus pour le partage avec d’autres ou sécuriser des documents et d’autres documents dans un coffre-fort virtuel Keeper qui ne peut être vu qu’avec votre permission.

Keeper adhère également strictement aux protocoles de sécurité à connaissance zéro, de sorte qu’aucun de vos mots de passe privés ou informations d’identité n’est jamais enregistré sur aucun des serveurs de Keeper. Vous seul connaissez votre mot de passe et toutes vos données sont conservées et cryptées dans vos appareils, à l’abri de toute force maléfique en ligne.

Régulièrement 89,99 $, un abonnement de trois ans à Keeper Unlimited Password Manager est maintenant à 40% de réduction, à seulement 53,99 $.

