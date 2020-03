Vous pouvez avoir des appels, des SMS et des services de données sur votre téléphone pour moins de 9 $ par mois grâce à Tello

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous essayez d’économiser de l’argent, les plans de service des fournisseurs de services téléphoniques ne vous facilitent pas la tâche. En fait, une vérification des plans des fournisseurs de services «Big Four» (AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon) montre même que les plans les moins chers, tous avec des fonctionnalités réduites à l’os, vous coûteront généralement plus de 40 $ par mois juste pour les capacités de base de conversation et de textos.

Cependant, il existe des alternatives. Tello est l’un de ces services qui se fait un nom en offrant des forfaits prépayés avec des options de conversation, de texte – et oui, même de données – à un tarif bien inférieur à celui des grands garçons. De plus, vous pouvez profiter de certaines économies supplémentaires dès maintenant avec 40% de réduction sur un plan prépayé de 6 mois Tello Value, maintenant à seulement 49 $, moins de 9 $ par mois.

En achetant ce plan de service Tello à prix très réduit, vous bénéficierez de fonctions d’appel et de SMS illimitées, toutes exécutées sur le réseau 4G LTE national ultra-rapide de Sprint. En plus de cela, les utilisateurs peuvent également utiliser jusqu’à 2 Go de données par mois. Maintenant, ce n’est pas une tonne, mais la bonne nouvelle est que si vous finissez par dépasser votre limite de 2 Go, vous aurez toujours accès à un service de données 2G illimité pour le reste du mois sans frais supplémentaires.

Votre service Tello est bon même sur les appels internationaux au Canada, au Mexique ou en Chine. Bien sûr, si vos besoins d’appels s’étendent à d’autres pays, vous pouvez également acheter la fonction Pay As You Go supplémentaire pour couvrir les frais supplémentaires. Vous obtiendrez même un point d’accès gratuit à utiliser avec votre plan.

Avec la réduction de prix supplémentaire de 35 $, vous bénéficiez essentiellement de six mois de conversations et de textos pratiquement illimités pour environ 30 jours sur des forfaits plus traditionnels. Obtenez l’offre de 49 $ maintenant avant la fin de cette offre.

