Vous pouvez désormais combattre le coronavirus sur votre smartphone ou votre Raspberry Pi

Ceux qui souhaitent apporter un peu de puissance de calcul supplémentaire à la bataille contre le SRAS-CoV-2 sont invités à le faire grâce au projet Rosetta @ Home.

Nous avons parlé un peu de Rosetta dans une histoire précédente sur Folding @ Home. La force de Rosetta est sa capacité à calculer la conception des protéines et à prédire les structures des protéines, tandis que Folding @ Home se concentre spécifiquement sur la façon dont les protéines se replient (ou se replient). Les deux projets ont collaboré par le passé.

BOINC a mis à jour son application Android et ajouté la prise en charge des distributions Linux ARM 64 bits afin de mettre le Raspberry Pi dans le giron, selon Tom’s Hardware.

Maintenant, la quantité absolue de performances disponibles à partir de n’importe quel Raspberry Pi ou smartphone est assez faible – évidemment, seulement une fraction de ce que vous pouvez générer sur un bureau. Il existe cependant environ 3,5 milliards de smartphones sur Terre et 30 millions de Raspberry Pi (e). C’est toujours une bonne partie de la puissance de calcul potentielle, même si elle est répartie sur beaucoup plus d’appareils.

Voici comment l’équipe Rosetta décrit son propre travail sur Covid-19:

Avec la récente épidémie de COVID-19, R @ h a été utilisé pour prédire la structure des protéines importantes pour la maladie ainsi que pour produire de nouvelles mini-protéines stables à utiliser comme thérapies et diagnostics potentiels, comme celui affiché ci-dessus qui est lié à une partie de la protéine de pointe COVID-19… Nous utiliserons les quantités massives de puissance de calcul disponibles sur R @ h pour échantillonner chaque acide aminé à chaque position à l’interface. Nous choisirons ensuite les meilleures combinaisons d’acides aminés en utilisant le recuit simulé et Monte-Carlo. L’échantillonnage est la clé de ce processus et c’est pourquoi nous nous tournons vers R @ h.

Le réseau Rosetta est beaucoup plus petit que Folding @ Home, donc si vous voulez avoir un impact sur un projet plus petit, ce serait une alternative très solide. Quoi qu’il en soit, il est passionnant de voir comment les gens se sont regroupés pour analyser et comprendre le SRAS-CoV-2.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que quelque chose provienne des efforts de Rosetta ou de Folding @ Home, le don de cycles CPU ou GPU de rechange est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire depuis votre propre domicile. Je ne sais pas que beaucoup de gens profitent de la pandémie pour construire des ordinateurs à la maison étant donné les aspects économiques de cette catastrophe, mais si vous avez de vieilles pièces dans une boîte, remettez-les ensemble pour collecter des données pour Folding ou Rosetta est un bon moyen de passer quelques heures. Il est possible qu’augmenter considérablement la puissance de calcul des deux projets leur permette d’augmenter le niveau de détail ou la complexité des simulations sous-jacentes de manière plus utile pour trouver un traitement que ne le seraient les méthodes moins précises et nécessitant moins de calculs.

Bien que l’on ne puisse pas dire que beaucoup de bien soit sorti de cette pandémie, jeter une quantité sans précédent de puissance de calcul à un seul virus pourrait produire des percées qui auraient autrement pris beaucoup plus de temps à trouver.

