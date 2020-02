Vous voulez devenir astronaute? La NASA veut votre application – .

La NASA s’est de plus en plus appuyée sur des machines de haute technologie comme les orbites, les rovers et les atterrisseurs pour effectuer une grande partie de ses recherches dans l’espace. Cependant, cela ne signifie pas que les astronautes ne sont pas nécessaires, et avec un intérêt renouvelé pour renvoyer les humains sur la Lune puis sur Mars, l’agence spatiale a besoin de tous les explorateurs spatiaux valides qu’elle peut obtenir.

Dans cet esprit, la NASA lance une nouvelle fois l’appel à un nouveau lot de candidats astronautes, et vous pourriez être l’un d’entre eux. Les exigences sont, bien, assez strictes, mais qu’attendez-vous d’autre d’un groupe qui envoie des humains dans l’espace?

«Nous célébrons notre 20e année de présence continue à bord de la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse cette année, et nous sommes sur le point d’envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024», Administrateur de la NASA, Jim Bridenstine dit dans un communiqué. «Pour la poignée de femmes et d’hommes hautement talentueux que nous embaucherons pour rejoindre notre corps divers d’astronautes, c’est un moment incroyable en vol spatial humain d’être astronaute. Nous demandons à tous les Américains éligibles s’ils ont ce qu’il faut pour postuler à partir du 2 mars. “

Que signifie exactement «éligible»? La NASA expose les bases:

Les exigences de base pour postuler incluent la citoyenneté américaine et une maîtrise dans un domaine STEM, y compris l’ingénierie, les sciences biologiques, les sciences physiques, l’informatique ou les mathématiques, d’une institution accréditée. L’exigence du diplôme de maîtrise peut également être satisfaite par:

Deux ans (36 heures-semestre ou 54 quarts d’heure) de travail en vue d’un doctorat. programme dans un domaine connexe des sciences, de la technologie, de l’ingénierie ou des mathématiques;

Un doctorat en médecine ou un doctorat en médecine ostéopathique;

Achèvement (ou inscription actuelle qui se terminera d’ici juin 2021) d’un programme d’école pilote d’essai reconnu à l’échelle nationale.

Les candidats doivent également avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle connexe, de plus en plus responsable, ou au moins 1 000 heures de temps de pilote commandant de bord dans des avions à réaction. Les candidats astronautes doivent réussir le vol spatial de longue durée de la NASA.

D’accord, la grande majorité d’entre nous n’est donc pas du tout qualifiée pour postuler. Pourtant, il y a beaucoup d’esprits brillants qui correspondent à la facture, et la NASA cherchera le meilleur des meilleurs pour rejoindre sa prochaine récolte de candidats astronautes.

Comme Bridenstine l’a noté dans ses commentaires, le processus de candidature commence le 2 mars, et si vous pensez que cela vous convient, vous pouvez jeter votre chapeau sur le ring sur le site USA Jobs. Bonne chance!

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

