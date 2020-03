VOX Space ajoute le major général Mashiko à la retraite à son conseil d’administration

Mashiko remplacera Douglas Loverro, qui a démissionné du conseil d’administration de la société après avoir été nommé à la tête du programme de vol spatial humain de la NASA.

WASHINGTON – Susan Mashiko, une major-major à la retraite de l’US Air Force, a été nommée au conseil d’administration de VOX Space, une filiale de Virgin Orbit qui se concentre sur le marché du lancement de la sécurité nationale, a annoncé la société le 9 mars.

Mashiko remplacera Douglas Loverro, qui a démissionné du conseil d’administration de la société après avoir été nommé à la tête du programme de vol spatial humain de la NASA.

“Je remercie Doug pour ses services au conseil d’administration au cours des deux dernières années, et je me réjouis d’accueillir le général de division Mashiko”, a déclaré le président de VOX Space, Mandy Vaughn, dans un communiqué.

VOX Space, dont le siège est à El Segundo, en Californie, fournit des services de lancement de petits satellites au gouvernement américain en utilisant LauncherOne de Virgin Orbit. Le véhicule devrait effectuer son premier lancement orbital en avril.

Les fusées LauncherOne, fabriquées à Long Beach, en Californie, seront lancées par avion à partir d’un avion porteur 747-400 modifié. Le service est offert comme un service de lancement flexible qui peut opérer à partir d’emplacements à travers le monde

Mashiko a pris sa retraite de l’Air Force en 2014. Elle était chef de la division des programmes au bureau des projets spéciaux et directrice du programme Evolved Expendable Launch Vehicle. Elle a également été directrice de programme pour les satellites environnementaux, vice-commandant du Centre des armements aériens, vice-commandant du Centre des systèmes spatiaux et des missiles et directrice de l’acquisition de l’espace au bureau du sous-secrétaire de l’Armée de l’air. Sa dernière affectation était celle de directrice adjointe du National Reconnaissance Office.

«C’est une période très excitante pour rejoindre la carte VOX Space, car le service de lancement flexible et réactif de la société déverrouille certaines applications très intéressantes», a déclaré Mashiko dans un communiqué.

Michael Gass et Herbert Satterlee font également partie du conseil d’administration de VOX Space. Gass est l’ancien président et chef de la direction de United Launch Alliance. Satterlee est un ancien cadre de Boeing et DigitalGlobe.