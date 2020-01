Voyager 2 agit bizarrement, et c’est à la NASA de comprendre pourquoi – .

Il n’est pas fréquent qu’une mission de la NASA soit toujours opérationnelle quatre décennies après son lancement, mais les jumeaux Voyager de l’agence spatiale sont tout sauf ordinaires. Le vaisseau spatial jumelé a été lancé il y a bien longtemps en 1977 et il s’est éloigné de la Terre tout le temps.

Dernièrement, cependant, l’un des vaisseaux spatiaux a commencé à agir. Voyager 2 a signalé à ses gestionnaires sur Terre qu’il avait rencontré un problème avec ses systèmes autonomes. C’est exactement ce que le vaisseau spatial est conçu pour faire face à un problème, et les ingénieurs de la NASA sur Terre travaillent pour remettre Voyager 2 sur ses pieds, pour ainsi dire.

Voici comment la NASA résout le problème:

Le samedi 25 janvier, Voyager 2 n’a pas exécuté de manœuvre planifiée dans laquelle le vaisseau spatial tourne à 360 degrés afin de calibrer son instrument de champ magnétique embarqué. L’analyse de la télémétrie de l’engin spatial a indiqué qu’un retard inexpliqué dans l’exécution à bord des commandes de manœuvre a laissé par inadvertance deux systèmes consommant des niveaux d’énergie relativement élevés fonctionnant en même temps. Cela a amené le vaisseau spatial à surcharger son alimentation électrique disponible.

Lorsque cela s’est produit, le logiciel de détection des défauts du vaisseau spatial a alerté la NASA que quelque chose n’allait pas, et les ingénieurs de mission ont commencé à travailler pour restaurer le vaisseau spatial à son état de fonctionnement complet.

Comme le rapporte le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les commandes envoyées à Voyager 2 ont déjà été envoyées, mais il faut près de deux jours complets pour que les signaux fassent l’aller-retour, ce qui signifie que la NASA ne saura pas si les commandes ont «l’effet souhaité» pendant au moins au moins 34 heures. Dans tous les cas, les esprits brillants de la NASA travaillent sur une solution, et avec un peu de chance, Voyager 2 poursuivra sa mission longue de plusieurs décennies.

Source de l’image: NASA / JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

