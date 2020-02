Warcraft 3: Reforged est tellement impopulaire, Blizzard offre des remboursements instantanés

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Warcraft 3: Reforged n’est plus devenu populaire depuis sa sortie. La clameur s’est suffisamment aggravée pour que Blizzard ait apparemment commencé à rembourser instantanément les joueurs qui le souhaitent.

C’est le mot de l’utilisateur de Reddit krOnicLTD, qui a reçu un remboursement dans la minute après en avoir fait la demande et a publié les informations (et un lien pratique) sur le site Blizzard. Si vous n’êtes pas satisfait du jeu, vous pouvez demander votre argent, sans poser de questions. La frustration avec le titre a été élevée pour un certain nombre de raisons, allant de la position agressive de Blizzard sur les droits d’auteur sur les mods de fans au fait que la version de Warcraft 3: Reforged que la société a finalement expédiée ressemble peu au jeu qu’elle a promis de faire. Étant donné que Reforged et Warcraft 3 Classic partagent désormais un client frontal obligatoire, vous ne pouvez pas jouer à WC3: C avec son ensemble de capacités d’origine en tant que titre distinct.

Blizzard a publié une mise à jour de ses forums, donnant aux fans une idée de l’orientation du jeu. Il y a actuellement un bogue qui fait que les couleurs et les ombres sont différentes de celles prévues, qui sera corrigé dans les prochains jours. Des animations de portrait et des corrections d’interface utilisateur seront également implémentées. Le manque de classements et de clans sera corrigé dans une future mise à jour. Des fonctionnalités telles que le jeu de règles Reign of Chaos et les tournois ne reviendront pas après avoir été supprimées mi-2019.

En ce qui concerne les changements de contenu qu’il a par le passé télégraphiés puis retirés, Blizzard écrit:

[T]Le principal point à retenir est que les campagnes racontent l’une des histoires classiques de l’histoire de Warcraft, et nous voulons préserver le véritable esprit de Warcraft III et permettre aux joueurs de revivre ces moments inoubliables tels qu’ils étaient (bien que reconstruits avec de nouvelles animations et l’art de plus haute fidélité). ).

Le problème que j’ai avec Warcraft 3: Reforged est que nous sommes coincés avec un titre à mi-chemin entre un remaster (Starcraft) et un remake réel (disons, Final Fantasy VII). Ce que Blizzard a finalement fait ne satisfait personne – et je ne peux pas penser à une meilleure façon d’illustrer cela alors avec le combat Illidan contre Arthas.

Le combat original entre Illidan et Arthas à la fin de Warcraft 3: The Frozen Throne était un cas géant de Blizzard qui manquait de temps et laissait tomber le ballon. La société n’a pas pu construire l’une des cinématiques pour lesquelles elle était connue au moment où elle était partie, elle a donc opté pour des cinématiques de rendu intégrées au moteur. Le résultat n’était pas si génial. Il n’a pas communiqué qu’Illidan avait même survécu à son conflit avec Arthas en premier lieu.

Voici la vidéo originale:

Voici la nouvelle vidéo de Warcraft 3: Reforged:

À première vue, la deuxième vidéo ressemble à l’antidote parfait de la première. C’est détaillé. Il est graphiquement moderne. Il montre une version mise à jour de ce à quoi Illidan et Arthas auraient ressemblé. Il est également entièrement non marqué, près de deux fois plus long que l’original (à peu de fins générales), et modifie un angle de caméra final critique sans corriger la mauvaise communication créée par cet angle de caméra.

Je fais référence, en particulier, au fait qu’Illidan ne semble pas avoir survécu à cette rencontre avec Arthas, et il n’était pas clair qu’il en ait eu jusqu’à ce que Blizzard confirme sa présence dans World of Warcraft. Vous pourriez penser que si Blizzard allait changer la fin de la rencontre, ils incluraient une sorte de changement pour faire comprendre qu’Illidan n’était pas mort. Un mouvement de la main. Une faible tentative de hausse. Quelque chose.

Ce n’est pas le cas. Dans l’original, Illidan a au moins quelques mouvements saccadés sur le sol, alors que le sang coule sous lui. Dans Reforged, il est absolument immobile et a tiré dans le dos. Entre les deux, je dirais qu’il semble plus implicitement mort dans le nouveau tournage que les anciennes images.

De plus, cela n’a aucun sens d’étendre cette scène particulière avec beaucoup de mise à l’échelle de la puissance – de la glace bleue rampant vers le haut de Frostmourne pour Arthas, et un plan d’Illidan s’appuyant davantage sur sa moitié démoniaque gangrenée. Ces types de plans sont un aliment de base de films et d’émissions de télévision en direct et animés, mais vous ne montrez généralement pas deux longs power-ups suivis par un personnage qui bat instantanément l’autre.

La scène originale dure environ une minute, du début à la fin. La nouvelle scène dure 2:21. Sur les ~ 1:21 de nouvelles images, près de 30 secondes ne sont qu’Arthas et Illidan à la mise sous tension. Puis Arthas se balance une fois, il y a une ligne lumineuse brillante et Illidan s’effondre en un tas. L’ensemble du clip vidéo semble déséquilibré. Si vous me disiez que c’était un projet étudiant, je me lèverais et applaudirais, mais par rapport aux autres œuvres cinématographiques de Blizzard, ce n’est pas tout à fait ce à quoi je m’attendais. La meilleure approche du combat que j’ai vue est un remasterisé par des fans qui se rapproche de l’original mais semble avoir fait un meilleur travail en maintenant un sens de l’action.

J’ai l’impression que cet ensemble de vidéos résume collectivement ce qui semble si mal à propos de Reforged. La nouvelle version de Blizzard est esthétiquement, superficiellement, tout ce que nous voulions comme une fin pour le jeu, mais il ne semble pas avoir reçu la même attention que Blizzard a mis dans d’autres projets. Au lieu d’être sous-pair graphiquement, il est sous-pair de manière audible. On a l’impression que Blizzard est entré dans la cinématique en sachant qu’ils voulaient l’améliorer, mais sans vouloir apporter de changements significatifs. En tentant de faire les choses dans les deux sens, il a créé un produit qui n’est ni #NoChanges par rapport à WC3, ni élargit la tradition et l’univers d’une manière qui plaît aux joueurs qui voulaient voir l’ancien titre aligné sur les versions les plus récentes.

Pour le meilleur ou pour le pire, c’est le Warcraft 3 que nous avons, et il semble que ce soit le seul Warcraft 3 que nous obtenons.

Image de fond par Blizzard Entertainment

