Warcraft 3: Reforged génère plus de colère que d’acclamation

Lorsque Blizzard a annoncé et lancé Starcraft Remastered, le ventilateur et la réponse critique étaient excellents. Les gens étaient satisfaits du produit et de la qualité du remaster et Blizzard a été félicité pour le travail qu’il a fait. Lorsque la société a annoncé Warcraft 3: Reforged, cela a donné aux fans de nombreuses perspectives, notamment des cinématiques plus dynamiques, des améliorations artistiques significatives et quelques ajustements de la tradition pour rendre WC3 et TFT plus conformes aux traditions ultérieures établies par World of Warcraft.

C’était, en bref, un type de projet très différent de ce que Blizzard avait annoncé avec Starcraft, mais il semblait que l’équipe avait de très bonnes idées pour moderniser un jeu de 18 ans.

Mais Blizzard n’a finalement pas choisi cette voie. Au lieu de cela, la société a opté pour un lifting minimal sur le jeu original. Pour voir la différence, consultez la bande-annonce originale publiée pour The Culling, une scène critique dans Warcraft 3:

Maintenant, regardez la vidéo qui est réellement dans le jeu.

Le dynamisme de la caméra est une fraction de ce qu’elle était et le niveau global d’amélioration de la scène semble plus faible. Les mises à jour visuelles ne sont pas mauvaises, rapporte Kotaku, mais elles n’ont vraiment pas beaucoup d’importance lorsque vous effectuez un zoom arrière sur la façon dont vous devez être pour jouer au jeu. Les animations des unités fonctionnent également toujours à 30 images par seconde, quelle que soit la fréquence d’images du jeu.

L’absence d’une véritable «mise à jour» de ce qui était initialement présenté comme une refonte plus spectaculaire n’est qu’une partie du problème. Avec Reforged, Blizzard a décidé de fusionner les clients pour Reforged et Warcraft 3 Classic. En conséquence, de nombreuses fonctionnalités fondamentales viennent d’être supprimées de WC3, même pour les joueurs qui ne possèdent même pas Reforged. Vous pouvez basculer entre les graphiques classiques et reforgés dans le menu d’options, mais comme ils utilisent le même client, les propriétaires de WC3 ne peuvent pas accéder aux autres fonctions dont ils disposaient auparavant.

C’est un peu comme une extension WoW à l’envers. Lorsque Blizzard met à jour WoW pour une autre extension, tout le monde obtient les mêmes modifications, y compris les personnes qui n’achètent pas le nouveau contenu. Warcraft 3 Classic avait des échelles compétitives. Reforgé ne le fait pas. Alors maintenant, WC3 n’a pas d’échelles non plus.

Si vous souhaitez soumettre une carte à Battle.net, vous devez désormais accorder tous les droits à Blizzard pour ce faire. La nouvelle politique des droits de la société concernant les jeux personnalisés stipule:

Les jeux personnalisés sont et resteront la propriété unique et exclusive de Blizzard. Sans limiter ce qui précède, vous cédez par la présente à Blizzard tous vos droits, titres et intérêts dans et pour tous les jeux personnalisés, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur sur le contenu des jeux personnalisés.

C’est pour empêcher un autre DOTA 2 de glisser sous sa poigne. League of Legends et DOTA 2 descendent de Warcraft 3 et de sa carte Defense of the Ancients. Imaginez si cette carte personnalisée était automatiquement Blizzard IP depuis le début. (Blizzard a certainement). Blizzard ne peut pas protéger le concept général d’un jeu, mais il peut revendiquer la propriété de tous les personnages, de l’art, des traditions et du nom du titre. Ceci est entièrement différent de la façon dont la communauté Warcraft 3 Classic fonctionnait.

Il y a beaucoup de choses dont les gens sont actuellement mécontents, et diverses personnes sont mécontentes de tous. Je ne leur en veux pas. Ni Kotaku ni PC Gamer n’étaient trop excités par le titre dans son ensemble: Kotaku dit que «ce n’est pas vraiment une mise à niveau», et PC Gamer note que dans WC3: Reforged, «c’est toujours 2002.»

Je pense que la différence de réponse des fans se résume à trois choses: la suppression des capacités dans WC3 Classic, interrompant effectivement ce jeu pour un groupe de personnes qui n’avaient pas décidé si elles voulaient Reforged, la saisie du copyright de modding et la colère face aux changements Blizzard a fait de la conception graphique. On a l’impression que Blizzard a vraiment téléphoné dans le travail de mise à niveau après avoir montré quelque chose de beaucoup plus impressionnant avec The Culling de retour au début du processus. Ayant établi que les fans s’attendaient à ce que WC3: Reforged soit quelque chose de nouveau, Blizzard doit faire face à avoir expédié un jeu qui ne répond pas aux attentes de plusieurs manières tout en pénalisant les personnes qui ne l’ont même pas acheté. Ce dernier point est difficile à ignorer – un jeu acheté dans le commerce n’est pas censé perdre des fonctionnalités majeures simplement parce qu’une entreprise lance une nouvelle itération du titre.

En ce qui concerne les politiques de téléchargement de Battle.net, je ne suis pas d’accord avec elles et je ne l’ai jamais fait. Je ne pense pas que Blizzard devrait avoir le droit légal de revendiquer la propriété complète d’un produit créé avec leur constructeur mondial, pas plus que je pense que les auteurs de logiciels de rendu et de création musicale devraient être autorisés à revendiquer la propriété de la musique ou de la 3D art composé à l’intérieur de leur produit.

J’adore le modding. J’ai écrit plusieurs fois à ce sujet sur ce site Web. C’est pourquoi je suis un joueur PC, avant tout, et j’ai travaillé et dirigé un projet de modding multi-personnes qui a considérablement révisé l’équilibre et la courbe de difficulté de Diablo II au début de son cycle de vie (pré-LoD) dans un je dirais que c’était fidèle à l’esprit et à la conception du titre tout en offrant une expérience de fin de jeu beaucoup plus équilibrée.

Je suis modder et joueur de Blizzard. Quand je dis que j’espère que la scène de modding de Warcraft III mourra à la suite de cet accaparement de terres, je suis complètement et 100% sincère. Blizzard ne peut pas faire valoir le droit d’auteur sur le gameplay / concept général d’un titre, mais il peut faire valoir des droits d’auteur sur l’art, le nom, les personnages, la tradition et l’art créés pour un mod personnalisé. Ils ont maintenant affirmé leur droit unilatéral de le faire. La réponse appropriée de la communauté de modding, à mon avis personnel, est de refuser complètement de s’engager avec Landgrab de Blizzard et de prendre leurs talents ailleurs. Je préfère voir le modding WC3 mourir plutôt que de voir son IP «accordée» avec force à Blizzard comme ça.

Je n’aime pas que la société devienne Blizzard. Je n’aime pas ça du tout.

