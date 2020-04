Webinaire en direct | La Force spatiale se lance dans les affaires

Depuis sa création il y a à peine quatre mois, l’US Space Force s’efforce de définir ses priorités, ses capacités et sa culture. Alors que la planification continue de mobiliser de nouvelles organisations et de recruter des talents, l’un des principaux efforts a été l’élaboration d’une stratégie d’acquisition pour construire la prochaine génération de systèmes spatiaux militaires.

Questions que nous explorerons dans ce webinaire gratuit:

Quelles sont les prochaines étapes de la Space Force dans son organisation?

Quel a été l’impact de COVID-19 sur la planification et les opérations de la Force spatiale?

Quelles sont les propositions de la Force spatiale pour changer le système d’acquisition?

À quels défis en personnel, en ressources et en budget la Force spatiale devra-t-elle faire face à l’avenir?

Avec les menaces croissantes dans l’espace, que doit faire la Force spatiale pour construire des systèmes spatiaux plus résistants et défendables?

Le rédacteur en chef de SpaceNews, Brian Berger, et la rédactrice en chef de SpaceNews, Sandra Erwin, seront rejoints par des experts spatiaux militaires pour explorer ces questions et plus encore lors d’un webinaire en direct le jeudi 23 avril à partir de 13 h. à 14 h 00 EDT.

La première demi-heure sera une conversation en direct avec le vice-commandant de l’US Space Force, le lieutenant-général David «DT» Thompson. La deuxième demi-heure sera consacrée à une discussion avec les experts. Les participants au webinaire peuvent soumettre des questions via la fonction Q&R de Zoom tout au long de l’événement.

PRÉSENTATEUR EN VEDETTE

Le lieutenant-général David «DT» Thompson

Vice-commandant, U.S. Space Force

PANELISTES

Todd Harrison

Centre d’études stratégiques et internationales

Kaitlyn Johnson

Centre d’études stratégiques et internationales

JV Venable

Fondation du patrimoine

Brian Weeden

Fondation Secure World

Le colonel à la retraite Bill Woolf

Association des forces spatiales

————–

Alors que nous relevons tous des défis sans précédent pendant la pandémie de COVID-19, Lockheed Martin continue de fonctionner et de livrer pour nos clients. Ce qu’ils font pour notre sécurité nationale, nos communications et nos infrastructures mondiales est essentiel pour notre nation et nos alliés. Et nous continuerons de le faire tout en soutenant nos employés, notre chaîne d’approvisionnement, la main-d’œuvre et ceux qui luttent contre le coronavirus. Merci d’avoir rejoint cet important webinaire SpaceNews. Nous attendons avec impatience la conversation et en savoir plus sur l’US Space Force et ses prochaines missions. Chez Lockheed Martin, votre mission est la nôtre, surtout en cette période critique. Nous espérons que vous et vos proches restez en bonne santé et en sécurité. Pour en savoir plus sur la façon dont nous soutenons ceux qui nous soutiennent tous, cliquez ici.

– Inscription avancée requise –

Nom*







Premier









Dernier





Email*



Titre de l’entreprise*



























jQuery (document) .bind (‘gform_post_render’, fonction (event, formId, currentPage) {if (formId == 6) {if (typeof Placeholders! = ‘undefined’) {

Placeholders.enable ();

}}}); jQuery (document) .bind (‘gform_post_conditional_logic’, fonction (événement, formId, champs, isInit) {}); jQuery (document) .ready (function () {jQuery (document) .trigger (‘gform_post_render’, [6, 1])});

SpaceNews.com