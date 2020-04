Western Digital et Seagate livrent des disques SMR lents sans en informer les clients: rapports

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les disques SSD sont de plus en plus populaires de nos jours, mais il y a encore beaucoup de demande pour les grands disques en rotation dans le secteur des entreprises et certains utilisateurs à domicile qui préfèrent la capacité pure à la vitesse brute lors de la construction d’une matrice de stockage. Seagate et Western Digital vendent une variété de disques pour combler cet espace de marché – et les deux sociétés sont accusées de tirer un appât et de rallumer les clients en poussant les produits SMR (enregistrement magnétique bardé) sans en informer les utilisateurs.

Les disques durs standard sont construits à l’aide de PMR ou d’un enregistrement perpendiculaire. Dans un lecteur SMR, chaque piste est partiellement posée sur la suivante, formant une structure qui ressemble aux bardeaux d’un toit. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet des densités de données significativement plus élevées dans le même plateau physique. L’inconvénient est, eh bien, tout le reste. L’image ci-dessous montre la différence entre eux:

Le problème avec les lecteurs SMR est que lorsque vous chevauchez les pistes comme ceci, cela signifie qu’il n’y a aucun moyen d’écrire sur une seule piste sans affecter les données sur les pistes à proximité. L’écriture de données sur un lecteur SMR nécessite que le lecteur analyse plusieurs pistes à la fois, puis les réécrive. Il y a une pénalité de performance importante pour cela, et ce n’est pas le seul problème avec les lecteurs SMR. Les utilisateurs se sont plaints que les disques SMR sont si lents que vous ne pouvez pas les utiliser lors de la reconstruction d’une baie ZFS et que vous ne pouvez pas créer de baie RAID si vous y ajoutez un disque SMR. En d’autres termes, il existe de très bonnes raisons pour lesquelles les clients doivent savoir s’ils achètent un lecteur SMR.

Western Digital n’est pas d’accord. La société expédie des disques SMR dans sa famille WD Red sans divulguer ce fait. Les clients ont déjà été brûlés par l’échange. Si vous avez déjà utilisé des disques WD Red basés sur PMR dans votre matrice RAID, tenter d’inclure des disques SMR peut ne pas fonctionner du tout. Selon Western Digital, les disques 8-14 To qu’ils vendent sont tous basés sur PMR, tandis que les pièces 2 To-6 To sont tous des disques SMR. La différence de performances entre les deux est significative, avec les disques 2 To-6 To dans la plage de 150 Mo / s à 180 Mo / s, tandis que les disques 8 To-14 To tournent entre 198 Mo / s et 215 Mo / s. Bien que les disques SMR soient moins chers à fabriquer que les disques PMR, aucune des économies n’est répercutée sur les clients pour autant que nous puissions en juger.

Ce n’est pas seulement un problème de Western Digital

WD n’est pas la seule entreprise à mentir par omission quant à la technologie HDD utilisée par ses disques durs. Un certain nombre de disques de la famille Backup Plus de Seagate utiliseraient également le SMR au lieu du PMR, et encore une fois, ils ne divulguent pas ce fait aux clients.

La raison pour laquelle les entreprises cachent ces informations est que vous ne voulez probablement pas de disque dur SMR. Il y a une raison pour laquelle ces produits sont généralement réservés au marché des entreprises. Ils sont plus lents que les disques durs ordinaires et ne fonctionnent pas toujours bien avec les lecteurs PMR ou autres systèmes de fichiers. Il n’y a rien de mal à acheter un lecteur SMR si vous savez ce que vous obtenez, mais l’expérience de l’utilisation de SMR est différente d’un lecteur PMR. En outre, Seagate et Western Digital révèlent si un lecteur utilise SMR ou PMR dans d’autres produits sur leurs sites Web, ce qui rend plus probable que les deux sociétés tentent de faufiler du matériel de qualité inférieure (en ce qui concerne le marché des consommateurs) sans avoir à le reconnaître. Les performances d’écriture aléatoire sur les lecteurs SMR sont particulièrement mauvaises, donc si vous avez des charges de travail qui en dépendent, vous ne voulez absolument pas les exécuter sur un disque dur SMR.

Western Digital et Samsung doivent tous deux indiquer clairement quand leurs produits utilisent SMR et communiquer aux clients que ces produits peuvent ne pas répondre à leurs besoins de performances ou de compatibilité. La différence entre PMR et SMR n’est pas académique. Les deux technologies de disques ne sont pas équivalentes, ni en termes de compatibilité ni de performances.

D’une manière générale, ExtremeTech ne recommande pas l’achat d’un disque SMR pour une utilisation ordinaire par le consommateur, sauf si vous êtes familier avec les pénalités de performance qui accompagnent l’utilisation de ces disques et êtes prêt à vivre avec eux. Les disques durs sont déjà suffisamment lents. Les entreprises qui ne divulguent pas avec précision les spécifications importantes liées à la performance de leurs produits ne méritent pas votre entreprise. Dans ce cas, la différence entre SMR et PMR n’est pas anodine, et ils le savent.

