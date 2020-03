WFIRST, proposé pour annulation, est approuvé pour développement

BROOMFIELD, Colorado – La NASA a approuvé une importante mission d’astrophysique pour entrer dans la prochaine phase de son développement, même si l’administration cherche à nouveau à l’annuler.

La NASA a annoncé le 2 mars que le télescope infrarouge à champ large (WFIRST) a passé un examen connu sous le nom de point de décision clé C, qui confirme les plans de développement de la mission et lui permet de passer à la production et aux tests de matériel à grande échelle.

Cette étape importante est le moment où l’agence établit également un coût de base et un engagement de calendrier pour la mission. La NASA a déclaré dans sa déclaration sur l’examen que la mission coûterait 3,2 milliards de dollars grâce à son lancement, un plafond de coûts précédemment fixé par la NASA. Le coût, en incluant cinq années d’opérations scientifiques, ainsi qu’un instrument coronographe considéré comme une démonstration technologique par la NASA, s’élève à 3,934 milliards de dollars.

Cependant, la NASA n’a pas annoncé de date de lancement pour la mission car sa demande de budget pour l’exercice 2021 propose d’annuler WFIRST. “L’Administration n’est pas prête à procéder à un autre télescope de plusieurs milliards de dollars tant que Webb n’a pas été lancé et déployé avec succès”, a déclaré la NASA dans son communiqué, faisant référence au télescope spatial James Webb dont le lancement est prévu pour mars 2021. La NASA a utilisé le même déclaration dans sa demande de budget 2021 pour expliquer pourquoi il n’a sollicité aucun financement pour la mission.

Ce n’est pas la première fois que l’administration cherche à mettre fin à WFIRST. Les propositions budgétaires de la NASA pour les exercices 2019 et 2020 n’ont demandé aucun financement pour la mission, citant un manque d’appétit pour poursuivre une mission de classe phare comme WFIRST compte tenu des retards et des dépassements de JWST. Dans les deux cas, le Congrès a annulé l’administration et a financé WFIRST, dont 510,7 millions de dollars en 2020.

Les astronomes se sont battus pour préserver WFIRST, citant sa position en tant que grande mission d’astrophysique la mieux classée dans le relevé décennal d’astrophysique de 2010, et avec la capacité d’effectuer des recherches sur des sujets allant de l’énergie sombre aux exoplanètes. Les scientifiques se rallient à nouveau pour sauver WFIRST.

«Bien que WFIRST respecte le calendrier et le budget pour un lancement à l’automne 2025, nous devons de nouveau demander au Congrès de rétablir la mission dans le budget fédéral», a déclaré David Spergel, astrophysicien à l’Université de Princeton et au Flatiron Institute qui copréside le WFIRST. équipe scientifique, dans un tweet du 2 mars.

Spergel a cité une lettre de «cher collègue» distribuée par le représentant Don Beyer (D-Va.) Demandant le soutien d’autres membres du Congrès pour rétablir le financement de WFIRST. “WFIRST est un élément clé pour maintenir le leadership de la nation dans l’espace”, écrit Beyer dans la lettre, citant la science qu’il pourrait effectuer et son approbation dans l’enquête décennale de 2010.

La porte-parole de la NASA, Felicia Chou, a déclaré le 3 mars que l’examen du point de décision clé C prévoyait que WFIRST serait prêt à être lancé “d’ici 2026”. Chou n’a pas dit combien de financement WFIRST aurait besoin en 2021 pour le maintenir dans les délais, si le Congrès décidait de le financer. La lettre de Beyer demandait aux responsables de la maison de fournir 505,2 millions de dollars pour la mission en 2021.