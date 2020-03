Whale Fail: Magic Leap envisagerait de se vendre

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il a peut-être séduit le monde avec sa démo «Whale» il y a quelques années, mais après avoir collecté plus de 2 milliards de dollars et vendu environ 6 000 casques dans les six premiers mois après son lancement, Magic Leap a peut-être rencontré son Snake River Canyon. La société travaillerait avec une société de conseil pour explorer des options.

Selon Bloomberg, Magic Leap pourrait valoir jusqu’à 10 milliards de dollars. C’est amusant pour plusieurs raisons, allant de “Quelqu’un at-il vérifié le Dow dernièrement?” à la différence colossale entre ce que Magic Leap a promis et ce qu’il a livré. Pour vous rafraîchir, ce que promettait Magic Leap ressemblait à ceci:

D’un autre côté, ce que Magic Leap a offert ressemblait à ceci:

DEMO MOVIE3 #magicleap #magicleaplive # マ ジ ッ ク リ ー プ pic.twitter.com/k5XUbtg8BB

– Sadao Tokuyama @ LEAPERS JAPAN (@tokufxug) 11 juillet 2018

L’écart assez important entre les première et deuxième vidéos de Lens est probablement lié à la difficulté de l’entreprise à rester en activité, ainsi qu’au prix de 2 300 $. On ne sait pas combien de casques d’écoute la société a vendus depuis les six premiers mois de leur disponibilité, mais la preuve est apparue l’année dernière que la société avait cédé tous ses brevets à JP Morgan Chase en garantie. Je ne suis pas un expert en matière de finance d’entreprise, mais généralement lorsque vous avez cédé vos brevets en garantie d’un prêt, vous devez soit les retourner, soit les rembourser. L’implication ici est que celui qui a acheté Magic Leap devrait payer la dette pour être propriétaire de la PI.

Fait amusant: si Magic Leap a maintenant réussi à vendre 20 000 casques, il a payé 130 000 $ en frais de développement par casque et les a vendus pour 2 300 $. Ce genre de divergence pourrait expliquer pourquoi la société contournerait actuellement le drain. Cela explique également pourquoi la valorisation de 10 milliards de dollars est si folle. Si Magic Leap ne pouvait pas faire fonctionner correctement sa technologie révolutionnaire après avoir injecté 2,3 milliards de dollars dans le projet, pourquoi diable une entreprise voudrait-elle l’acquérir pour 10 milliards de dollars juste pour échouer à nouveau?

Là encore, une fois que j’y pense un peu plus, l’idée est en fait logique. N’oubliez pas que Rony Abovitz a littéralement incité les gens à investir 2,3 à 2,6 milliards de dollars dans cette entreprise en premier lieu. Aussi fou que cela puisse paraître – et pour la valeur que Magic Leap a livrée pour 2,6 milliards de dollars, je ne suis vraiment pas sûr que l’impression de 2,6 milliards de dollars et les brûler comme carburant en hiver aurait été une pire façon de les dépenser – c’est tout à fait logique , de son point de vue. Si vous aviez littéralement persuadé de grandes figures de la Silicon Valley de vous donner des milliards de dollars lorsque vous n’aviez pas de produit, il serait facile de croire que vous aviez encore une certaine capacité à les convaincre de payer encore plus.

Est-il possible que Magic Leap ait été sur le point de réaliser une percée formidable et qu’il lui fallait juste un peu plus de fonds pour y parvenir? Sûr. C’est possible. Mais 2,6 milliards de dollars plus tard, ce n’est certainement pas probable.

Étant donné que Covid-19 a le marché boursier en compétition pour voir quel indice peut planter le plus rapidement, c’est un bon pari que quoi que Magic Leap finisse par se vendre, il ne sera pas de 10 milliards de dollars.

