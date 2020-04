Windows 10 ajoutera le transfert de fichiers instantané pour les téléphones Samsung

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’application «Votre téléphone» de Microsoft peut vous aider à obtenir des données et des fonctionnalités de votre téléphone sous Windows, mais le fabricant de logiciels a un partenariat exclusif avec Samsung pour améliorer cette connexion. Les propriétaires de Samsung avaient déjà une notification semi-exclusive et une synchronisation des appels, et la prochaine étape est la synchronisation des fichiers. En quelques clics, vous pouvez déplacer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, à condition d’utiliser la bonne version de Windows.

Microsoft a lancé son application Your Phone fin 2018, permettant aux utilisateurs de Windows 10 de lier l’ordinateur à n’importe quel appareil Android ou iPhone. Le partenariat de Microsoft avec Samsung garantit que les appareils tels que les Galaxy S10 et S20 bénéficient en premier de nouvelles intégrations Windows. Par exemple, la fonction d’appel depuis Windows qui a été dévoilée l’année dernière. Le client mobile Your Phone est également intégré au logiciel Samsung, ce qui facilite son activation et sa configuration.

Le dernier ajout à l’intégration Windows de Samsung fait partie d’une nouvelle version Insiders – les utilisateurs réguliers devront attendre un peu pour que la fonctionnalité soit largement déployée. Pour utiliser les transferts de fichiers dans votre téléphone, les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, mais ils le sont probablement déjà, ce qui vous évite de chercher un câble chaque fois que vous souhaitez déplacer des fichiers. Vous pouvez parcourir les fichiers de votre téléphone via l’application de bureau, puis faire glisser les fichiers vers l’emplacement souhaité sur le système de fichiers de votre PC. Vous pouvez également sélectionner des fichiers sur votre PC et les faire glisser dans l’application Votre téléphone pour les transférer sur l’appareil Samsung.

Cependant, cela pourrait ne pas éliminer complètement le besoin de transferts par câble. La limite de 100 fichiers sur les transferts simultanés ne sera probablement pas un problème, mais la limite de 512 Mo par fichier pourrait l’être. Si vous devez déplacer quelque chose de plus grand, vous devrez utiliser un câble ou une solution de synchronisation tierce. La fonctionnalité fonctionne au moins avec tous les types de fichiers. S’il se trouve sur votre appareil, votre téléphone le déplacera vers l’autre.

Vous devez disposer d’un téléphone compatible pour les transferts de fichiers, qui n’inclut même pas tous les appareils Samsung. La suite complète des fonctionnalités de votre téléphone ne fonctionnera que sur les appareils phares de Samsung de 2019 et 2020, y compris le Galaxy S10, le Note 10 et le Galaxy S20. Si vous avez l’un de ces appareils, vous devriez obtenir les capacités de transfert de fichiers dans la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10.

Maintenant lis: