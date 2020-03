Windows 10 franchit enfin le cap du milliard d’appareils

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a lancé Windows 10 il y a cinq ans, et il semble de plus en plus que ce soit la dernière version numérotée de Windows que nous ayons jamais vue. Microsoft a déployé de nombreuses mises à jour qui ont ajouté des fonctionnalités et (généralement) supprimé des bogues, mais ce n’est encore que Windows 10. Maintenant, le système d’exploitation a franchi une étape importante. Il y a maintenant plus d’un milliard d’appareils actifs par mois sur Windows 10. Microsoft aurait préféré que cela se produise il y a longtemps, mais mieux vaut tard que jamais.

Ce nouveau record sert de droit de vantardise à Microsoft, mais il était déjà bien en tête. Windows 10 est le système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde depuis un certain temps, bien qu’il ait fallu un certain temps avant que toutes les mesures ne conviennent. Nous pouvons maintenant être pratiquement certains qu’il a dépassé Windows 7 il y a environ un an. Actuellement, environ 300 millions de systèmes fonctionnent toujours sous Windows 7, qui ne bénéficie plus de la prise en charge complète de Microsoft. En plus de toutes ces machines Windows 10, Microsoft a également noté qu’il comptait désormais 17,8 millions d’initiés Windows, qui aident la société à tester les mises à jour avant qu’elles ne se posent sur les ordinateurs de tout le monde.

Initialement, Microsoft voulait atteindre ce jalon dans les trois ans suivant sa sortie, mais il a dû étendre cette chronologie lorsque le bras mobile de Windows 10 n’a pas réussi à gagner du terrain. Les premières années d’annonces de Windows 10 ont été remplies de mentions d’appareils Windows 10 Phone. Microsoft a fait un effort pour lutter contre Apple et Google, mais il n’a jamais poussé très fort. Finalement, un manque d’applications et de matériel sans intérêt a conduit à sa disparition. Même avec sa marque Lumia, Microsoft n’a jamais réussi à faire de Windows 10 Phone un succès. Il a mis fin au support de la plate-forme mobile l’année dernière.

Avec cette étape d’un milliard d’appareils hors de portée, Microsoft se prépare à diviser un peu sa base Windows. Windows 10X apportera une nouvelle expérience utilisateur aux appareils à double écran comme le Surface Neo. Il comprendra de nouveaux menus, une interface utilisateur de bureau plus propre et des fonds d’écran dynamiques. Nous avons également vu certains éléments de conception de Windows 10X apparaître dans les versions de test de Windows 10. Nous pourrions voir plus de ces fonctionnalités arriver, mais Windows 10X sera un produit distinct au lancement.

