Windows 10 obtient de nouvelles icônes et des mises à jour de pilotes en option

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a tendance à adopter des icônes plates et monochromes depuis qu’il est passé au langage de conception Metro. Désormais connue sous le nom de Fluent Design, cette interface aura bientôt un peu plus de couleurs dans Windows 10. Microsoft a dévoilé de nouvelles icônes d’applications colorées à la fin de l’année dernière, et elles ont commencé à être déployées auprès des utilisateurs de Windows. Dans le même temps, Microsoft offre aux développeurs la possibilité de déployer des mises à jour de pilotes facultatives pour réduire le nombre de problèmes dans les mises à jour du système d’exploitation.

Les nouvelles icônes regorgent de couleurs et ne sont plus complètement plates – certaines ont un peu de profondeur et d’ombrage. Dans la dernière mise à jour, les utilisateurs verront de nouvelles icônes pour la calculatrice, Groove Music, le courrier, l’enregistreur vocal, les alarmes et l’horloge, les films et la télévision et le calendrier. Les futures mises à jour ajouteront de nouvelles icônes Fluent pour des applications comme Photos et Appareil photo, qui ont toujours ces icônes blanches ennuyeuses.

Jusqu’à présent, seuls les testeurs Fast Ring de Microsoft ont de nouvelles icônes dans Windows 10. Ces utilisateurs de Windows 10 ont opté pour les premières versions du système d’exploitation dans le cadre du programme Insiders. Quelques-unes des icônes, y compris Mail et Calendrier, sont apparues dans l’anneau de prévisualisation des versions pour Windows 10. Cela suggère qu’elles pourraient apparaître pour la plupart des utilisateurs dès la semaine prochaine.

Les nouvelles icônes de Microsoft apparaîtront dans Windows 10X optimisé à double écran avec un logo Windows remanié et une conception de menu Démarrer. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela apparaîtra également dans la version standard de Windows 10, mais le menu Démarrer pourrait certainement utiliser une nouvelle couche de peinture. La disposition actuelle des «tuiles» rappelle les temps sombres pour Windows, et Microsoft semble déterminé à moderniser son interface utilisateur alors que Windows 10 continue d’évoluer.

Vous remarquerez peut-être également des changements dans la façon dont les mises à jour apparaissent dans Windows 10 bientôt. Afin de rendre les mises à jour plus fluides, Microsoft offre à ses partenaires la possibilité de répertorier les mises à jour de pilotes comme facultatives. Marquer un pilote comme facultatif permettra aux utilisateurs de décider quand et si l’installer. Les partenaires peuvent également publier des pilotes pour une installation automatique en groupes pour un déploiement plus progressif. Si quelque chose se casse, il devrait être plus facile de réparer avant que tout le monde se retrouve avec des systèmes non fonctionnels. Cela vient avec une nouvelle interface Windows Update qui répertorie ces mises à jour de pilotes facultatives en un seul endroit.

Maintenant lis: