World of Warcraft Classic vs Retail, Partie 2: Comparaison de niveaux, 20-40

L’été dernier, nous avons publié une ventilation des 20 premiers niveaux de World of Warcraft Classic par rapport à la version actuelle de WoW Retail. À l’époque, nous étions du côté de Classic pour offrir ce qui semblait être un meilleur flux en début de partie. Préparer la deuxième étape de cet article a pris plus de temps que prévu, mais nous sommes de retour pour parler de la façon dont les deux titres sortent du niveau 20 à 40.

La gamme de niveau 20-40 est intéressante à la fois dans WoW classique et au détail, mais pour des raisons très différentes. Comme dans le premier article, je vais discuter des grandes tendances dans la façon dont ils jouent et comment le jeu évolue.

WoW classique: la mouture commence

Dans Classic WoW, la mouture commence vraiment au niveau 20. Bien que la courbe de temps de nivellement soit encore relativement douce, surtout par rapport à ce qu’elle sera plus tard dans le jeu, vous commencez à ressentir le ralentissement à 20. Le commerce de détail, quant à lui, reste un fusée.

Vous pouvez voir combien de temps il m’a fallu pour égaliser un Paladin dans le commerce de détail contre Classic. Les écarts relativement courts entre certains points de données reflètent le moment où j’ai couru des donjons ou effectué un certain nombre de quêtes. Des pointes plus nettes reflètent quand j’ai pris le temps de créer ou de voyager autour d’Azeroth dans Classic à la recherche de quêtes. Il y en a déjà eu pas mal, bien que les choses s’ouvrent un peu une fois que vous avez atteint la fin des années 30 / début des années 40 et que vous pouvez vous aventurer dans les Hinterlands et Tanaris. Parce que tout dans WoW Retail est adapté au niveau, il n’est relativement pas nécessaire de choisir une zone spécifique pour jouer, sauf pour ce que vous pensez de sa ligne de quête.

Fait intéressant, le multiplicateur entre Classic et Retail reste assez stable jusqu’à présent. Au niveau 20, il m’avait fallu 3,48 fois plus de temps pour passer au niveau classique qu’en détail. Au niveau 40, j’ai passé 3,39 fois plus longtemps dans Classic que dans Retail. Je serai curieux de voir comment les choses se maintiennent à 60.

Gameplay et mise à niveau

Cependant, le simple fait de dire que le nivellement classique est plus lent que Retail, manque le point. Classic est beaucoup plus disposé à vous envoyer courir à travers le monde pour atteindre des objectifs de quête et il se sent plus confiant dans son propre design. La quête du Paladin classique pour construire le poing de Verigan m’a conduit à Kalimdor pour la première fois au début de la vingtaine. Étant donné que personne ne reçoit une monture jusqu’au niveau 40, vous passez beaucoup de temps de 20 à 40 à courir d’un endroit à l’autre. Classic WoW n’a pas peur de son propre rythme de jeu. Le combat – y compris les quêtes en monde ouvert – peut être carrément insouciant ou rude en fonction de votre propre niveau et de la difficulté relative de la quête que vous tentez. J’ai accompli plus de quelques quêtes en attendant que quelqu’un de niveau supérieur efface les monstres et se précipite vers un objet avant de réapparaître. J’ai également battu des quêtes en demandant des buffs utiles aux joueurs et en utilisant une combinaison de potions et de buffs d’armes pour augmenter mon DPS un peu plus haut que d’habitude. En d’autres termes, WoW classique invite le joueur à déployer au moins un peu de stratégie.

Se faufiler vers un objectif peut nécessiter une potion d’invisibilité, une stratégie de tirage extrêmement prudente, ou vous devrez peut-être vous appuyer fortement sur Sceau de sagesse afin d’avoir suffisamment de mana pour battre une foule d’élite à mort sans être transformé vous-même en fromage suisse . Visser, et vous êtes confronté à une course de cadavre sur un terrain hostile et la possibilité que les mêmes monstres surpuissants que vous traversez s’aggravent et vous tuent à nouveau dès que vous réapparaissez. Vous avez beaucoup plus de capacité à vous créer une expérience difficile dans Classic que dans Retail. Classic WoW n’a peut-être pas été difficile par rapport à certains des autres MMO qui existaient à l’époque, mais c’est certainement plus difficile que Retail, où la difficulté est complètement aplatie, chaque mob est au même niveau que vous et vous devez pratiquement essayer de mourir. Les monstres d’élite dans Retail peuvent être presque aussi faciles à tuer que les monstres standard dans Classic.

Il y a, cependant, de réels inconvénients au système de mise à niveau classique, surtout si vous vous mettez à niveau après que la ruée principale des joueurs ait traversé le jeu. Il peut être difficile de trouver des groupes pour des instances ou des quêtes si vous n’êtes pas guildé. Parce que les meilleures armes et armures sont presque toujours des suppressions de donjons BoP, ne pas exécuter les instances au niveau signifie que vous êtes manipulé sur DPS. Le nivellement classique est déjà assez lent. Il devient plus facile de gagner de l’or lorsque vous jouez, mais entre l’achat de nouveaux rangs de talents, le paiement d’une monture (si ce n’est pas un paladin ou un démoniste) et les coûts associés au niveau d’une profession, il n’est pas difficile de se sentir comme si votre poche est perpétuellement choisi. Le nivellement et la fabrication d’or dans Classic peuvent être plus rapides dans les donjons, mais cela prend encore beaucoup plus de temps pour jouer à travers le donjon, où le contrôle de la foule est souvent nécessaire. Sans LFG, l’organisation des groupes de donjons prend plus de temps. Même quelque chose d’aussi simple que des tours de griffons est beaucoup plus cher en Classic qu’en Retail – au début du jeu, j’ai parfois économisé de l’argent en le sabotant simplement parce que je ne voulais pas payer pour un vol.

Quant au nombre de quêtes que vous trouvez…. hoo boy. De nombreuses zones WoW classiques n’ont pas presque le volume de quêtes de leurs homologues de vente au détail et les trouver peut prendre plus de temps, car vous courez d’un endroit à l’autre. Une fois que j’ai quitté Darkshire, j’ai fini par frapper Stranglethorn Vale, suivi par Arathi Highlands, avec une escapade à Theramore pour y faire quelques quêtes. Courir le long du STV à pied a ramené beaucoup de souvenirs, dont certains étaient même agréables.

Dans Retail, vous obtenez ce tour de poney doux au niveau 20, et l’amélioration 1,6x associée à la vitesse de déplacement au sol ouvre vraiment le jeu. Dans WoW moderne, vous n’avez jamais besoin de retourner voir un entraîneur, de faire la queue pour un champ de bataille ou de récupérer des tapis d’artisanat hors de la banque. Il n’y a aucun besoin de grouper pour toute quête hors donjon. Il est presque toujours inutile d’essayer même d’aider les gens – ils tuent leurs cibles avant même que vous ne les atteigniez.

La fenêtre 20-40 indique clairement que chaque aspect de la conception de Retail est destiné à vous amener au niveau 120 le plus rapidement possible. J’ai été un char Paladin plutôt que des spécifications Ret pour la plupart de ma carrière WoW. La possibilité de basculer entre les spécifications est extrêmement pratique – je suis capable de gérer plusieurs donjons en chaîne dans Retail et je peux tinter aussi souvent que toutes les 30 minutes si je travaille dur. La seule raison pour laquelle il m’a fallu autant de temps pour progresser est que j’ai délibérément fait des quêtes et des explorations régulières pour reproduire davantage la sensation de mon Paladin classique. La quête impressionnante pour construire le poing de Verigan en classique et la récompense d’une arme solide sont complètement terne dans le commerce de détail. Au moment où je suis arrivé au reste de quête vidé qui existe toujours, l’arme que je pouvais gagner en l’achevant était en fait pire que celle que j’avais. Je me souviens qu’à Vanilla, nous avons pensé qu’il n’y avait pas assez de quêtes pour les cours individuels. Dans Retail WoW, il y en a encore moins.

Classic WoW est beaucoup plus disposé à vous faire passer du temps à le jouer et il est confiant que vous le ferez. Retail WoW semble avoir été optimisé pour empêcher les gens de cesser de fumer, car après cinq tours, il n’y a pas beaucoup de magie pour passer au sixième. Espérons que le prochain squish de statistiques de Blizzard offrira quelque chose d’un juste milieu entre la non-difficulté ultra-rapide de la mise à niveau dans la vente au détail et au moins une pincée du défi et du rythme de Classic.

Des points de suture!

Stitches est ma rencontre préférée dans World of Warcraft. Dans le commerce de détail, il a été nerf au point qu’il peut facilement être mis en solo. Les monstres du monde élite dans Retail sont presque tous faciles à jouer en solo (au moins à ce niveau). Les monstres d’élite dans Classic ne sont pas faciles à jouer en solo, et Stitches est conçu pour le rendre plus difficile que la plupart. J’adore la rencontre et j’ai pris quelques captures d’écran dont je suis plutôt satisfait. Jetez un œil aux captures d’écran et je vais vous expliquer ce qui se passe.

La seule chose que les paladins classiques et de vente au détail ont en commun est le nom de la classe

Alors que je continuais à débloquer des capacités supplémentaires pour les deux versions de la classe, il est devenu encore plus évident que je me souvenais à quel point elles sont réellement différentes.

En tant que Paladin de rétribution classique, vous opérez dans un rôle combiné Support / DPS. Nous avons un certain nombre de sorts de buff courts (bénédictions) qui appliquent divers effets utiles, de l’amélioration de la régénération du mana ou des dégâts à l’augmentation de toutes les statistiques, la prévention de tous les dommages physiques à nous-mêmes ou à une autre personne, à la suppression de tous les pièges, ralentissements et effets limitant les mouvements. . Nous pouvons guérir les maladies et les poisons et supprimer les affaiblissements magiques avec un seul sort à faible coût. Nous avons un seul sort, Exorcisme, qui stimule notre DPS contre les morts-vivants. Nous avons un soin instantané qui restaure notre barre de vie entière à nous-mêmes ou à une autre cible. Nos attaques sont connues sous le nom de «Sceaux», et elles font tout, depuis une explosion supplémentaire de dégâts du Sacré jusqu’à la restauration de la santé ou du mana pour quiconque frappe notre cible.

En termes de DPS, cependant, nous avons essentiellement une rotation: Cast Seal of the Crusader, Judge Seal of the Crusader (augmentant la quantité de dégâts sacrés subis par une foule), puis swing jusqu’à sa mort. Lors de combats plus durs, vous devrez vous arrêter et vous guérir. Dans les raids, où les emplacements de buff sont limités, il peut vous être demandé de ne pas juger le croisé pour augmenter votre propre DPS. Une fois que j’ai débloqué Consacrate, j’aurai au moins un autre sort à lancer. La gestion du mana est essentielle pour être un paladin Ret efficace, et vous devrez soit boire assez fréquemment, soit utiliser Sceau et Jugement de la Sagesse pour avoir une chance de regagner du mana lorsque vous frappez la cible. Seal of Wisdom, qui se déverrouille à 38 ans, change la donne pour les Paladins. Tant qu’un ennemi ne vous endommage pas trop rapidement, vous pouvez générer du mana, vous soigner, puis continuer d’attaquer.

Les Paladins classiques ne sont pas des tueurs rapides, mais ils ont une capacité de survie presque inégalée lors du nivellement. Au niveau 40, nous avons débloqué une capacité d’étourdissement de 5 secondes, notre dernier soin complet, notre propre bouclier d’invulnérabilité et des capacités qui nous permettent de soigner et de régénérer le mana plus efficacement. Bien que nous n’ayons pas à guérir à chaque combat, vous vous retrouverez assis à boire ou à exécuter Sceau de mana / Bénédiction de sagesse pour maintenir votre propre régénération de mana, au prix de temps de mort légèrement plus longs. Les paladins vindicatifs ont très peu de sorts d’attaque et nos fonctions de soutien brillent.

Les paladins de rétribution au détail sont un animal entièrement différent. Dans Retail, il y a Crusader Strike, Execution Sentence (facultatif) et Hammer of Wrath (facultatif, situationnel), Templar’s Verdict, Blade of Justice et Divine Storm à 40 ans. à travers des foules comme le blé à travers une batteuse. Tovahlt (Retail) a une vitesse de destruction que Tovah (Classic) adorerait. Les paladins de détail ne dépendent pas du mana et n’ont pas besoin de le gérer, tandis que la gestion du mana est essentielle pour bien jouer à Classic.

Le revers de la médaille des Retail Paladins, cependant, est qu’ils n’ont pas la plupart du côté «Support» de l’équation. Lay on Hands, notre dernière guérison complète, n’est pas déverrouillée jusqu’au niveau 55. J’ai un CC qui ralentit les mouvements et je peux supprimer les effets gênants, mais les bénédictions de détail sont généralement plus faibles que leurs homologues classiques. Je déteste activement cet aspect des Paladins modernes – polir les gens et avoir beaucoup d’options de support utiles était l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi la classe. En même temps, il est agréable de savoir que je ne serai pas poussé à soigner à 60 ans en raison de DPS inférieurs à la moyenne et d’options de tank.

En tant que quelqu’un qui aimait le tanking principal à la fois les raids et les 5-mans en tant que Paladin à Vanilla, j’aurais aimé pouvoir vivre à nouveau cela – mais la difficulté de faire fonctionner un Paladin MT en raid me rappelle aussi pourquoi cela ne va pas être une option. La dure vérité est la suivante: le tank de fin de partie avec un paladin nécessitait soit un équipement vraiment fou (celui qui avait réussi le raid du tank Pally que je connaissais littéralement avait Thunderfury), soit il fallait que tout le raid fonctionne avec le tank d’une manière que les guerriers n’aient jamais à gérer. avec.

Des fissures dans l’arbre des talents classiques commencent à apparaître

Un aspect très intéressant de Classic versus Retail est la façon dont les deux arbres de talents continuent d’évoluer. Du 10 au 20, l’arbre classique est excellent. Le nivellement est encore assez rapide, et le niveau 21 donne accès à notre capacité DPS la plus importante – Sceau de commandement. Au niveau 15 dans Retail, vous avez débloqué un seul talent. Le début du jeu dans Classic vous donne plus de points pour jouer et un plus grand sentiment que vous modifiez de manière significative votre personnage à chaque point.

Malheureusement, l’un des problèmes classiques (jeu de mots) avec les arbres de talents classiques est que pratiquement toutes les classes souffrent de ce que j’appellerai des «zones mortes». Classic WoW utilise un système de talents de trois pages. Plus vous allez profondément dans chaque arbre (Sacré, Protection, Vindicte pour les paladins), plus vous débloquez de sorts et de talents améliorant la puissance. Vous gagnez un point de talent par niveau.

Cela fonctionne plutôt bien au début. Retribution est l’arbre de mise à niveau classique pour les paladins, et les 30 premiers points que vous gagnez, de 10 à 39, peuvent principalement être investis dans vos principaux talents DPS. Au niveau 39, vous avez accumulé suffisamment de points pour approfondir 30 dans Retribution, et la plupart d’entre eux peuvent être considérés comme investis dans des capacités d’amélioration du DPS – ce qui est bien, car le DPS est ce que fait Ret.

Au niveau 39, cependant, il est clair qu’il y a des temps sombres à venir. Le prochain boost DPS significatif disponible pour Ret Paladins est Consecration, enterré à 11 points de profondeur dans l’Arbre Saint. Si vous investissez vos 30 premiers points dans Ret, vous pouvez investir les 11 suivants dans Holy et obtenir Consecrate. Les 10 points que vous investissez pour déverrouiller notre attaque AoE ajoutent un DPS modeste avec +10 pour cent à la force et +10 pour cent à l’Intellect (le DPS Paladin dépend du mana, donc des informations supplémentaires sont utiles). Même ainsi, ce ne sont pas d’énormes augmentations. Une fois Consecrate déverrouillé, le prochain meilleur talent à obtenir est +3% de précision dans l’arbre de protection, ce qui vous oblige à dépenser 5 points pour augmenter l’Aura de dévotion (augmente l’armure). Mais comme les Paladins Ret sont basés principalement sur les dégâts du Sacré, et que nous avons déjà une aura qui les augmente, vous investissez essentiellement 5 points dans une aura qui n’améliorera pas votre DPS de raid ou de donjon, et n’offre qu’une amélioration modeste à votre réduction des dégâts. Le coup de +3% de Precision est très utile et améliore votre DPS, mais c’est pratiquement la dernière chose que vous déverrouillerez et ce n’est pas vraiment un coup de pouce. Il est difficile de ne pas regarder les points de talent que je dépense pour débloquer des boosts relativement mineurs et envier les autres classes qui tuent beaucoup plus rapidement que les Paladins. À 20 ans, cet écart était encore faible. À 40 ans, il grossit. En fin de partie, ce sera important. Chaque classe se débat avec ce problème dans une certaine mesure, mais d’autres faiblesses dans la conception de Paladin rendent la compensation plus difficile.

Le nivellement au détail offre un système de progression entièrement différent. Dans le commerce de détail, vous gagnez des talents tous les 15 niveaux et plutôt que de payer un entraîneur pour apprendre les sorts, vous les recevez automatiquement lorsque vous passez au niveau supérieur. Il y a beaucoup moins de talents parmi lesquels choisir, et il n’est pas nécessaire d’engager des points profondément dans un arbre pour débloquer des capacités. Certains talents se synergisent bien, mais la seule restriction est que vous ne pouvez pas substituer deux talents de niveau 30 au lieu de prendre un talent de niveau 30 et un niveau 45.

J’ai toujours préféré la conception du système de talents Classic à la conception Retail, mais je ne peux pas nier redouter ce que je sais déjà. Paladin DPS évolue mal en phase finale. Avec une aide limitée des talents et un faible DPS évolutif des capacités, nous devenons très dépendants des armes DPS – et la plupart des raids ne veulent pas donner aux Paladins des armes haut de gamme, car même si vous le faites, nous avons du mal à égaler la sortie des autres classes .

Forge: tout aussi mauvais (mais de différentes manières)

L’un des problèmes de l’artisanat (ou du moins de la forge) dans WoW classique est que les recettes que vous pouvez faire ne sont pas bien adaptées à la quantité de matériaux que vous trouvez. Bien que les zones elles-mêmes offrent des mines ou des herbes à cueillir, vous surclasserez généralement la profession que vous avez choisie, sauf si vous choisissez de passer du temps soit à cueillir spécifiquement des tapis, même à bas niveau, soit à dépenser de l’argent pour l’AH. L’achat de recettes peut réduire considérablement vos fonds (à moins que vous n’achetiez que celles que vous souhaitez faire monter de niveau), et pratiquement toutes les activités, de la fonte du minerai à la fabrication d’objets, prennent beaucoup plus de temps dans Classic que dans Retail. Ainsi, alors que je trouve de temps en temps du mithril dans Classic, je ne peux pas encore le fabriquer – mon forgeron n’est pas assez haut.

Les principales utilisations de l’artisanat dans Classic sont de fabriquer des équipements pour les alts ou de fabriquer une poignée d’objets spécifiques qui se vendent assez bien sur l’AH. Les forgerons peuvent fabriquer quelques armes de fin de partie qui sont assez bonnes pour un personnage de niveau 57 – 60, surtout si vous n’avez pas eu de chance sur les gouttes. Le vrai point de la forge est essentiellement de fabriquer des équipements de résistance pour les raiders de progression, et la profession ne se révèle pas vraiment utile jusqu’à ce point. À moins que vous ne cultiviez spécifiquement des tapis plutôt que de vous concentrer sur le nivellement, vous n’apprendrez pas de recettes que vous pourrez utiliser tant que vous ne les aurez pas déjà surévaluées. Mettre environ 45 points sur la forge m’a pris environ une heure en Classic et environ trois minutes en Retail. Ce n’est pas seulement que chaque action d’artisanat prend plus de temps dans Classic, c’est que vous êtes beaucoup plus susceptible de faire la navette entre la boîte aux lettres, AH et votre banque (ou les banques d’un alt) pour acheter tous les tapis dont vous avez besoin ou pour apprendre tous les plans nécessaires.

Mais si la forge au détail est plus facile et plus rapide, elle est encore moins utile. Le Great Stats Squish Blizzard a joué plusieurs fois sur WoW a essentiellement fait en sorte qu’il est inutile d’essayer de fabriquer du matériel pour vous-même. Vous ne l’utiliserez pas. Si l’artisanat classique était peu maniable, chronophage et vraiment pas très utile à quiconque, sauf aux membres de guilde basiques et aux alts, l’artisanat de vente au détail est rapide, vous permet d’accéder aux tapis de banque tout en construisant des objets, et semble encore plus inutile. Blizzard n’a jamais réussi à très bien équilibrer la fabrication de World of Warcraft, mais l’état actuel de 1-60 est carrément mauvais – du moins en ce qui concerne BS. Je ne spéculerai pas sur d’autres professions.

Conclusion: à 40 ans, Retail WoW se rapproche du classique

En ce moment, j’aime toujours jouer à Classic plus qu’à Retail. Si je suis honnête, cependant, je ne sais pas combien de temps cela restera vrai. J’ai déjà fait cette chanson et dansé à Vanilla, et je sais où ça finit. Plus Tovah se rapproche de 60 ans, plus je suis consciente qu’elle a très peu de chances de revendiquer un rôle DPS et pratiquement aucune chance de fonctionner comme un tank.

Le nivellement en Classic est plus amusant et je l’apprécie beaucoup plus. Je n’aimerai jamais le fait que les paladins de Retail WoW sont essentiellement des DPS génériques sans capacité de support unique, car Blizzard a supprimé la plupart des buffs et des sorts de support du jeu. Il n’y a aucun intérêt au sceau de lumière ou de sagesse dans le commerce de détail. Vous ne perdez pas assez de santé pour vous inquiéter de l’imposition des mains. Personne n’a vraiment besoin de buffs, donc peu importe que les buffs de Paladin soient à la fois limités et faibles, ou que nos auras aient été supprimées. Sauf que cela compte, pour ceux d’entre nous qui ont aimé cet aspect de notre classe. Cela n’a pas assez d’importance. Étant donné le choix entre être fourré dans une robe et nettoyer mon chemin à travers Molten Bore et avoir la liberté de jouer en tant que Ret ou Prot dans Retail, je prendrais Retail en un clin d’œil.

Si j’ai semblé faire des allers-retours entre Classic et Retail, voici comment je le résumerais. À 40 ans, les faiblesses de la conception de Classic commencent à se manifester – à tel point que je peux complètement rouler un personnage différent plutôt que d’essayer sérieusement de préparer Tovah pour la fin de partie après avoir atteint 60. Malgré combien je n’aime pas la suppression de nos buffs et de notre soutien caractéristiques, la flexibilité et la capacité de Retail Paladins souffle Classic hors de l’eau. Cependant, en ce qui concerne l’expérience de mise à niveau, je pense que la mise à l’échelle automatique du niveau de la mafia au niveau du joueur, combinée à un affaiblissement significatif des mafis dans l’ensemble, a été une décision désastreuse en termes d’impact sur le niveau qui est réellement amusant. Je peux niveler comme une chauve-souris (comparative) hors de l’enfer dans Retail, mais je ne l’apprécie pas vraiment.

