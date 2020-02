Wyze taquine le bracelet de fitness avec Alexa

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Wyze s’est fait un nom en proposant des gadgets pour la maison intelligente à des prix étonnamment bas par rapport à ses concurrents de renom. La société cherche maintenant à se lancer dans les vêtements intelligents avec le Wyze Band. Il ressemble à un tracker de fitness assez standard, mais il intègre l’intégration d’Amazon Alexa et (nous supposons) un prix bas.

Wyze vend des produits qui tournent autour du niveau de 20 $. Il possède une caméra de sécurité 1080p qui rivalise avec les appareils qui coûtent cinq ou dix fois plus. Il propose également une ampoule intelligente à 8 $ qui peut faire la plupart des mêmes choses qu’une ampoule Philips Hue à 30 $. De même, le kit de capteur de maison intelligente de 20 $ de Wyze sape la concurrence et ajoute des fonctionnalités aux autres appareils de l’entreprise. Le marché de la maison intelligente est en plein essor et il n’y a pas de leader clair. La tentative de Wyze de pénétrer dans les vêtements portables sera entravée par une oligarchie enracinée.

La société a mentionné ce nouveau fitness portable dans un article de blog sur ses prochains produits. Cependant, il ne comprenait aucun détail au-delà du nom. Cependant, Zatznotfunny a réussi à trouver des détails supplémentaires dans l’application bêta Wyze. L’appareil ressemble beaucoup à la Fitbit Charge avec son écran grand et étroit intégré dans la bande. L’écran tactile sera de couleur, prenant en charge des arrière-plans personnalisés et divers modèles d’horloge. L’écran sera probablement LCD, compte tenu de l’engagement de Wyze à des prix bas.

L’appareil suivra, bien sûr, les statistiques de fitness comme la fréquence cardiaque et les pas. Wyze tentera de distinguer son portable des autres offres budgétaires avec l’intégration d’Alexa. Vous pourrez contrôler les appareils Wyze à partir de la bande Wyze, mais aussi tous les autres gadgets connectés à Internet qui fonctionnent avec Alexa. Il y a un microphone, mais on ne sait pas si vous aurez un haut-parleur pour les réponses verbales. Fitbit a également ajouté la prise en charge d’Alexa à la Versa 2, qui n’avait pas de haut-parleur. Cependant, l’avenir de cette entreprise n’est pas clair maintenant que Google acquiert la société. Vraisemblablement, les futurs appareils Fitbit auront Google Assistant à la place.

Wyze dit qu’il a terminé les tests utilisateurs préliminaires de la bande et travaillera pour intégrer les commentaires dans l’appareil. Il espère commencer un test bêta dans les prochaines semaines, après quoi il se préparera pour un lancement final. C’est probablement au moins quelques mois. Wyze peut avoir du mal à saisir une partie du marché des vêtements, même à des prix inférieurs. Apple détient la part du lion des ventes, et le contrôle de Google sur Fitbit lui donne un autre gros morceau. Pendant ce temps, Wyze sort d’une faille de données embarrassante qui pourrait effrayer certains acheteurs.

