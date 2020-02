Xbox Chief: Amazon, Google sont les plus grandes menaces auxquelles est confrontée la Xbox

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ce cycle de console n’a pas été tendre avec Microsoft ou les ambitions de jeu de la société. Les ventes à vie de la Xbox One sont estimées à 46,52 millions d’unités selon VGChartz. Appelez-le 50 millions au moment de la sortie de la Xbox Series X, et vous auriez encore 35,8 millions d’unités de moins que la durée de vie totale de la Xbox 360.

Étant donné le martèlement que MS a pris au cours des sept dernières années, vous pourriez vous attendre à ce que la société se concentre sur le laser pour mener le combat contre Sony avec la prochaine Xbox Series X. Si c’est le cas, quelqu’un a oublié d’en parler à Phil Spencer. Le président des jeux de Microsoft a récemment discuté avec Protocol, où il avait ceci à dire sur l’avenir des jeux et d’où Microsoft pensait que les plus grandes menaces pour sa propre entreprise de jeux vidéo proviendraient.

“Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony, nous les respectons énormément, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir”, a déclaré Spencer. «Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans. “

Spencer a déclaré que Microsoft était prêt à coopérer avec Nintendo et Sony sur des initiatives telles que permettre aux joueurs des systèmes des différentes sociétés de jouer les uns contre les autres. Il a ajouté: “Je ne veux pas me battre contre des guerres de formatage avec ces gars-là, alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la manière de proposer des jeux à 7 milliards de personnes dans le monde. En fin de compte, c’est le but. “

Spencer a fait ces commentaires dans le contexte d’un article sur la façon dont les géants de la technologie comme Google, Amazon, Facebook et Apple ont de plus en plus monétisé les jeux ou les services adjacents aux jeux. Amazon possède Twitch, Facebook a Oculus, Apple a lancé son service Arcade l’année dernière et Google possède à la fois Stadia et YouTube. C’est pourquoi il est sur le sujet en premier lieu. Mais même dans ce contexte, les commentaires de Spencer sont carrément étranges.

Tout d’abord, Sony a acheté Gaikai (un service de jeux en nuage) en 2012. Il a lancé PlayStation Now en 2014 et s’est associé à Microsoft pour fournir le service en 2019. Il est un peu étrange de voir Spencer traiter Sony comme si les deux sociétés n’étaient pas ne travaille pas déjà ensemble.

Ce qui est un peu plus inquiétant, c’est la référence aux sociétés de jeux «traditionnelles», comme si Microsoft ne faisait plus partie du secteur des jeux traditionnels. Après la débâcle de 2013, je m’attends à ce que Microsoft mette l’accent sur les capacités de jeu de la Xbox Series X. Les services multimédias, la prise en charge du partage de jeux et les options de streaming sont absolument importants pour une partie du public de la console, mais Microsoft a fait exploser toute la dernière génération en se concentrant sur toutes les mauvaises fonctionnalités de sa nouvelle plate-forme pendant la période critique de préparation.

Au mieux, cela ressemble à Spencer maladroitement dans les mentions d’Azure et du cloud computing, car sous Satya Nadella, Microsoft est devenu une entreprise qui privilégie le cloud. Au pire, il semble que Microsoft ait encore une fois mal compris ce que veulent ses propres clients. Les services de streaming de jeux sont peut-être l’avenir, mais ils ne sont pas encore là. Personne ne fait confiance en Stadia. Personne ne fait confiance à Facebook. Je veux vraiment voir la réalité virtuelle réussir, mais le marché des entreprises a connu une croissance plus rapide que le côté du jeu et Sony, pas Facebook, a le plus grand écosystème VR par les casques déployés. Aux États-Unis, de nombreuses personnes ne peuvent pas acheter les types d’Internet nécessaires pour faire du streaming de jeu sans faille un substitut viable au jeu local.

Rappelez-vous Crackdown 3?

Ce n’est pas la première fois que Microsoft fait beaucoup de bruit sur les avantages supposés du rendu dans le cloud et sur la façon dont il ferait de la Xbox One une meilleure expérience que tout ce que la PS4 pourrait offrir.

Eurogamer a fait un résumé majeur de ce qui est arrivé à Crackdown 3 entre 2013 et 2019. Ils concluent: «En repensant à la messagerie de l’époque, il est difficile d’éviter un sentiment d’hyperbole dans le terrain, et s’il s’agit de problèmes de latence, variant les niveaux de bande passante des utilisateurs, ou la simple logistique de faire face à une vaste base d’utilisateurs, le cloud gaming tel que Microsoft l’a défini en 2013 n’a pas eu lieu. »

Microsoft a discuté du projet xCloud, son service de jeu qui exploite le back-end d’Azure et permet aux joueurs de prendre leurs titres sur n’importe quel appareil sur lequel ils veulent jouer – mais encore une fois, c’est le genre de fonctionnalité que vous attendez explicitement de voir le mention de l’entreprise comme un avantage sur Sony et la PS4. C’est un jeu d’écosystème et potentiellement bon, du moins dans les zones à forte connectivité sans fil. Mais les personnes les plus susceptibles de s’abonner à un service comme xCloud sont déjà des joueurs. xCloud pourrait théoriquement rivaliser avec le Switch pour les joueurs centrés sur le mobile qui veulent la commodité du jeu portable et l’espace de console Sony / MS existant. Les types de joueurs qui se concentrent sur Farmville et les titres Facebook semblent être vraiment moins bien adaptés aux projets de la société.

Je ne veux pas insinuer Spencer, car je suis ouvert à l’idée que MS a une idée fondamentale pour une meilleure intégration Azure que nous avons vu auparavant, mais je ne pense pas que Google, Facebook et Amazon soient susceptibles de représenter Les plus grands concurrents de jeux de Microsoft en 2020 ou 2025, d’ailleurs.

