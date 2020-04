Xtar et Hisdesat évaluent l’extension de la durée de vie des satellites vieillissants

WASHINGTON – Xtar pourrait atteindre un objectif de longue date visant à ajouter une couverture Asie-Pacifique en maintenant sa paire de satellites vieillissants en service bien après le lancement de leurs remplacements déjà commandés.

Le PDG de Xtar, Jay Icard, a déclaré que la société, qui fournit des capacités satellitaires exclusivement aux clients gouvernementaux et militaires, décide avec son partenaire Hisdesat de la meilleure façon de faire voler les satellites SpainSat et Xtar-Eur après le lancement de leurs remplacements en 2023.

«Nous avons discuté avec plusieurs sociétés du secteur de l’extension de la durée de vie des satellites», a déclaré Icard à SpaceNews. Cela comprend Northrop Grumman, dont le véhicule d’extension de mission 1 s’est amarré à un satellite Intelsat vieillissant en février et a remis le satellite de communication en service début avril, a-t-il déclaré.

Xtar est propriétaire du satellite Xtar-Eur lancé en 2005 et loue une charge utile sur HisSat d’Espagne lancée en 2006. Alors que ces satellites arrivent en fin de vie, Xtar et Hisdesat se préparent à lancer des remplacements. Hisdesat a commandé deux satellites de nouvelle génération SpainSat à Airbus Defence and Space pour remplacer Xtar-Eur et SpainSat en 2023.

Les satellites SpainSat NG continueront de couvrir les continents américains, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et une partie de l’Asie.

Xtar a du mal à vendre sa capacité pendant plusieurs années, mais Icard voit de fortes opportunités de croissance alors que l’US Space Force reprend la mission de communication par satellite du département de la Défense.

«De mon point de vue, ils intègrent certainement [commercial satcom] dans leur vision à court et à long terme », a-t-il déclaré. «C’est une chose excitante pour Xtar. Je travaille dans le DoD depuis environ 30 ans et je n’ai jamais pu avoir ce niveau d’engagement avec fréquence et ouverture. “

Icard a refusé de nommer d’autres sociétés de services par satellite consultées par Xtar et Hisdesat tout en cherchant des moyens de maintenir leurs deux satellites en orbite. Xtar et Hisdesat décident entre un vaisseau spatial réparateur ou une approche plus traditionnelle – transformant les satellites en orbites inclinées économes en carburant, a-t-il déclaré.

Chaque mois, un propulseur qui serait autrement utilisé pour le maintien de la station sur une orbite géosynchrone circulaire peut faire fonctionner un satellite GEO incliné pendant environ un an, a déclaré Icard. Le compromis est que les satellites en orbite inclinée ne peuvent servir les clients qu’avec des antennes de poursuite, limitant leur service à des marchés de niche comme les avions et les navires.

La préférence de Hisdesat, l’opérateur espagnol qui détient une participation de 44% dans Xtar, est la prolongation de la durée de vie par le biais d’un réparateur de satellites, a déclaré le PDG de Hisdesat Miguel Angel Garcia Primo à SpaceNews.

“Nous sommes actuellement dans la dernière étape pour choisir l’une des deux options pour prolonger la durée de vie de nos satellites”, a déclaré Garcia Primo par e-mail. «Au prix approprié, nous préférerons une mission de prolongation de la vie avec un fournisseur de services par satellite.»

Hisdesat exploitera les satellites SpainSat NG, fournissant des capacités X, Ka- et UHF pour l’armée espagnole, Xtar et d’autres clients.

Garcia Primo a déclaré que la décision de prolonger la durée de vie de SpainSat et Xtar-Eur sera prise “au cours des prochains mois”.

Icard a déclaré que Xtar souhaitait placer ses anciens satellites sur des créneaux orbitaux espagnols au-dessus de l’Asie-Pacifique afin d’avoir une couverture mondiale.

Pour ce faire, Xtar devra présenter un plan d’affaires convaincant à Hisdesat pour les satellites hérités, a déclaré Icard.

Xtar réfléchit à une couverture satellite sur l’Asie-Pacifique depuis au moins 2010.

Xtar et Hisdesat rejoignent Intelsat, SES et Thaicom en tant qu’opérateurs qui ont acheté, ou du moins exprimé leur intérêt pour les services de prolongation de la vie. Alors que l’intérêt pour ces services a augmenté, le marché fait face à de nouveaux défis, a averti Shagun Sachdeva, un analyste NSR spécialisé dans la fabrication de satellites.

«La plus grande proposition de valeur des services de prolongation de la vie a été de reporter les énormes dépenses en capital associées à la reconstitution d’un satellite, et cela restera un gros avantage, mais des options telles que les petits GEO agissant comme« combleurs de lacunes »limitent le besoin de prolongation de la vie », a-t-elle déclaré par e-mail.

Sachdeva a déclaré que NSR s’attend à ce que l’extension de la durée de vie des satellites gagne en popularité à mesure que son prix diminue, ouvrant la voie à d’autres services en orbite, y compris l’inspection, la relocalisation et la récupération des satellites.

«Nous nous attendons à ce que la demande pour ces autres applications soit supérieure à celle des services de prolongation de la durée de vie, mais ce dernier est une étape initiale critique pour prouver la technologie (rendez-vous et station d’accueil) pour la plupart des autres services», a-t-elle déclaré.