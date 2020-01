York Space Systems dévoile la série Hydra Mission

SAN FRANCISCO – York Space Systems a annoncé son intention, le 7 janvier, de mener une série de missions visant à qualifier rapidement les charges utiles, sous-systèmes et composants des satellites gouvernementaux et industriels. Le premier vol de York dans la nouvelle Hydra Mission Series devrait être lancé en décembre 2020.

“Nous voulons tirer parti de notre architecture de bus spatial ouverte et adaptable pour aider le gouvernement américain et l’industrie à accélérer le rythme du développement spatial en permettant aux gens de mettre en place de nouvelles conceptions pour les charges utiles ou les composants et d’obtenir l’héritage des vols”, Melanie Preisser, vice-présidente des systèmes nationaux de York président, a déclaré SpaceNews.

York a lancé son premier satellite de classe S en mai sur un vol Rocket Lab Electron. York a annoncé en octobre son intention d’étendre ses installations à Denver pour répondre à la demande croissante de petits satellites.

York a créé la série Hydra Mission parce que “nous avons ce bus spatial éprouvé en vol et cette architecture très adaptable qui peut accueillir de nombreuses charges utiles différentes”, a déclaré Preisser. «Nous constatons une demande non seulement pour les opportunités de vol pour les composants, les charges utiles et les sous-systèmes, mais aussi pour les petits satellites en général. Nous avons l’intention de pouvoir construire plus de 50 satellites pour répondre à la demande que nous constatons d’ici la fin de l’année. »

Les clients de York ont ​​manifesté un vif intérêt pour la série Hydra. La première mission Hydra, dont le lancement est prévu en décembre, est «entièrement souscrite auprès de plusieurs clients», selon le communiqué de presse du 7 janvier. La demande devrait être suffisamment forte pour lancer une deuxième mission Hydra environ trois mois plus tard, a déclaré Preisser.

York prévoit de gérer l’intégration des engins spatiaux, les tests environnementaux, les achats de lancement, les systèmes au sol, les opérations de mission, les licences et les assurances pour les missions Hydra. Selon le communiqué, les clients peuvent réclamer la totalité de l’allocation de charge utile pour 3 millions de dollars ou une fraction du volume de vol pour aussi peu que 300 000 $.

Les missions Hydra sont conçues pour des délais d’exécution rapides. Les clients pourront envoyer des charges utiles en orbite dès trois mois après la livraison du matériel à York, a déclaré Preisser.

Les clients “recevront automatiquement en orbite les données cryptées entièrement confidentielles des satellites de la série Hydra”, a indiqué le communiqué. “Un avantage supplémentaire du programme est le logiciel Hydra Flat-Sat, un outil de développement qui rationalise davantage l’intégration de la charge utile et l’accès réactif à l’espace.”

La série Hydra de York est conçue pour renforcer l’infrastructure spatiale américaine, a déclaré Preisser, un ancien officier de l’US Air Force qui a supervisé divers programmes spatiaux et de renseignement au Pentagone et à l’Air Force Space and Missile Systems Center.

“L’une des choses que nous voulons faire est d’aider les États-Unis à tirer parti de l’industrie commerciale émergente ici et à aider les États-Unis à rester forts dans l’espace”, a déclaré Preisser.