YouTube dit qu’il supprimera la désinformation 5G après que les gens ont brûlé les tours cellulaires

YouTube a annoncé qu’il supprimera les vidéos de sa plate-forme qui relient sans fondement la 5G au coronavirus après que des incendiaires au Royaume-Uni ont incendié plusieurs tours la semaine dernière. Les théories reliant les deux circulent sur les réseaux sociaux sous diverses formes, évidemment dans une certaine mesure.

La chose la plus drôle à propos de l’idée que la 5G pourrait provoquer un coronavirus est l’idée que la 5G est capable de provoquer n’importe quoi. La 5G ne peut même pas provoquer une bonne réception de téléphone portable, ce qui est son objectif apparent d’exister. Si 5G était l’homme de Kool-Aid, la culture pop serait pleine de références à un grand pichet en verre se brisant en morceaux sur un mur de briques imperturbable, peut-être avec un léger grincement pitoyable de “Oh non!”

«Aidez-nous à faire cesser cette situation», déclare la déclaration conjointe, démontrant une compréhension remarquablement médiocre de ce que l’on appelle communément les «mots de combat». «Si vous êtes témoin d’abus de nos travailleurs clés, veuillez le signaler. Si vous voyez des informations erronées, veuillez les appeler. »

Dans certains cas, des pyromanes brûlent des tours LTE au lieu de la 5G, car les mêmes personnes qui pensent que brûler des tours de téléphone portable arrêteront une pandémie virale ne sont pas si bonnes pour distinguer un type d’équipement réseau d’un autre.

C’est, en fait, une amélioration

Deux des choses que j’aime faire pour le plaisir sont lues sur les catastrophes sur Wikipédia et animent vraiment les fêtes. La réponse par défaut et instinctive sur une histoire comme celle-ci est de rire de tous les crétins qui pensent que la 5G cause le coronavirus. La vérité troublante est la suivante: ce n’est pas seulement une situation positive, la combustion de tours de téléphonie cellulaire est un énorme pas en avant pour nous en tant qu’espèce.

Historiquement, les gens n’avaient absolument aucune idée de l’origine des pandémies ni de leurs causes. Les pandémies ont été imputées à beaucoup de choses que vous connaissez probablement, comme les dieux en colère, le mauvais air et, disons, l’apparition fortuite d’une comète dans le ciel. Historiquement, ils ont également été imputés aux Juifs, aux autres minorités, aux mendiants, aux lépreux, aux Roms et à ceux qui souffrent de troubles comme l’acné et le psoriasis. Lorsque j’ai visité The Cloisters à New York en décembre, j’ai visité une exposition sur ce qu’on appelle le trésor de Colmar. Le trésor de Colmar se compose des possessions d’une famille juive médiévale vivant en Alsace qui n’a pas survécu à l’épidémie de peste dans cette ville, grâce à leurs voisins en quête de boucs émissaires.

Il convient également de noter que même les premiers chroniqueurs de pandémies pour lesquels nous avons un dossier, comme Thucydide, doutaient des explications surnaturelles de ces événements et pensaient qu’ils devaient avoir une explication naturelle. Les canulars, les escroqueries, les boucs émissaires et les mensonges ne sont pas une invention moderne ou unique à une perspective politique. Les humains, en tant que groupe, sont mauvais en cas de pandémie. Il n’est pas surprenant de voir des gens défier les verrouillages Covid-19 ou lécher les sièges des toilettes. Il serait plus surprenant que les gens ne fassent pas ces choses, sur la base de notre comportement historique collectif.

Cela dit? La 5G ne provoque ni Covid-19 ni cancer. Cela peut être presque sans valeur, mais cela ne vous tue pas.

