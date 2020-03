Zero-G prévoit une expansion internationale – SpaceNews.com

BROOMFIELD, Colorado – Zero Gravity Corporation, qui propose des vols d’avion à gravité réduite aux touristes et aux chercheurs, prévoit d’étendre ses services à l’extérieur des États-Unis au cours de la prochaine année.

Lors d’une conférence de presse lors de la conférence des chercheurs suborbitaux de nouvelle génération qui s’est tenue ici le 3 mars, Matt Gohd, qui est devenu chef de la direction de la compagnie il y a environ trois mois, a déclaré que l’intérêt mondial pour les vols de la compagnie l’avait incité à examiner la possibilité de faire des vols dans d’autres pays. .

“Une chose qui m’est restée à l’esprit était le nombre de personnes du monde entier qui se rendraient dans les différents endroits où un avion monterait pour des vols de passagers ou des expériences de recherche”, a-t-il déclaré, avec des clients venant aux États-Unis de aussi loin que le Moyen-Orient et la Nouvelle-Zélande, souvent juste pour l’expérience.

Pour exploiter cette demande, il a déclaré que Zero-G prévoyait d’effectuer des vols à l’extérieur dans d’autres pays. Il a refusé d’identifier les pays dans lesquels la compagnie envisage d’effectuer de tels vols, mais a déclaré que de plus amples informations sur cette «initiative mondiale» seront publiées dans les prochains mois.

“À cette époque de l’année prochaine, je pense que nous serions sur un autre marché, en faisant des recherches de très haut niveau qui ne seraient pas nécessairement accessibles aux personnes sur ces marchés”, a-t-il déclaré.

Zero-G exploite actuellement un Boeing 727 certifié par la Federal Aviation Administration pour effectuer des vols paraboliques. Sur ces vols, l’avion vole une série de paraboles qui créent des conditions de microgravité ou de gravité réduite pendant une demi-minute à la fois.

Cette expansion obligera probablement la société à acquérir des avions supplémentaires. Gohd a déclaré que la société avait envisagé un large éventail d’options, mais avait décidé que le meilleur choix serait d’acheter au moins un Boeing 727 supplémentaire, et peut-être plus d’avoir accès à des pièces, car cet avion de ligne est depuis longtemps hors production.

Il n’a pas expliqué comment l’entreprise financerait cette expansion. «Ce sera une grande entreprise pour nous», a-t-il reconnu.

Un autre problème peut être d’ordre réglementaire. L’entreprise a passé environ une décennie à travailler avec la FAA pour obtenir la certification de l’avion pour les vols paraboliques et identifier l’espace aérien où les vols pourraient avoir lieu sans interférer avec d’autres vols. Gohd, cependant, ne s’attendait pas à des défis similaires dans d’autres pays, en partie parce qu’il s’attendait à ce qu’ils suivent l’exemple de la FAA.

“Nous sommes optimistes dans les deux à trois [countries] nous examinons en ce moment qu’il y a suffisamment d’espace aérien pour y opérer », a-t-il déclaré. “Nous ne prévoyons pas les dix années de développement initial pour y parvenir.”

Les options pour les vols en dehors des États-Unis comme ceux gérés par Zero-G sont limitées. La société française Novespace gère un service appelé Air Zero G, qui propose des vols paraboliques similaires pour la recherche et le tourisme sur un Airbus A310. Ces vols sont proposés assez rarement, avec le prochain vol prévu en juin, selon le site Web de la compagnie. Des vols similaires sont également disponibles en Russie.

Bien que Zero-G soit surtout connu pour les touristes en vol, il prend également en charge la recherche sur la réduction de la gravité, notamment via le programme Flight Opportunities de la NASA. La société cherche à étendre ces services, a déclaré Michelle Peters, directrice de la recherche et de l’éducation chez Zero-G, lors d’une autre session de conférence le 3 mars, avec deux accords récemment signés pour autoriser les fonctionnaires et les charges utiles de la NASA sur les futurs vols d’avions Zero-G.