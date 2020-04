Zoom supprime l’outil qui affichait secrètement vos données LinkedIn

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

En l’espace de quelques semaines, la pandémie de coronavirus a fait passer Zoom d’une application de visioconférence de niche à l’un des services de communication les plus importants au monde. Les écoles, les entreprises et les prestataires de soins de santé ont tous commencé à compter sur Zoom pour connecter les travailleurs qui se sont installés sur place pendant la pandémie, mais les problèmes de confidentialité de l’application menacent de faire dérailler sa croissance massive. Cette semaine, Zoom a été contraint de supprimer un outil qui permettait aux gens de fouiner sur les profils LinkedIn appartenant à toute personne qui s’était connectée à une réunion.

Les utilisateurs qui se connectent à Zoom pour une conférence ou une conférence téléphonique occasionnelle peuvent ne pas réaliser que le service possède son propre écosystème d’applications. Vous pouvez installer des outils comme Slack, Google Agenda et bien plus en quelques clics. Un tel module complémentaire pour Zoom est LinkedIn Sales Navigator, qui est en fait un mineur de données plutôt rusé. L’application (répertoriée par Zoom lui-même) se connecte à un service du même nom sur LinkedIn. LinkedIn facture 80 $ par mois pour le service, qui est présenté comme un puissant générateur de leads et un outil de gestion des ventes. Le problème est qu’il est très “efficace” pour afficher des données sur les personnes qui se joignent à vos réunions.

Lorsque LinkedIn Sales Navigator est activé sur Zoom, la personne qui organise une réunion peut obtenir des données LinkedIn sur l’un des participants. Cela pourrait inclure l’emplacement, les employeurs, les titres d’emploi, les antécédents professionnels, etc. Ces données sont disponibles en cliquant sur un bouton pour tout utilisateur qui entre un nom et un e-mail. Le plug-in se connecte simplement au service LinkedIn et associe ces informations à un profil.

Selon une enquête du New York Times, le problème n’est pas simplement que LinkedIn Sales Navigator peut récupérer des données de LinkedIn. Le problème est la façon dont il est implémenté par Zoom – il remplace essentiellement vos paramètres de confidentialité. Même si vous choisissez de rejoindre une réunion avec un surnom ou avec le drapeau anonyme activé, LinkedIn Sales Navigator obtient vos vraies données LinkedIn et les fournit à l’organisateur.

Après que le Times a fourni ses données à Zoom, la société a publié une déclaration confirmant qu’elle supprimait l’outil LinkedIn Sales Navigator de sa plateforme. LinkedIn Sales Navigator continue d’exister sur LinkedIn, où il coûte 80 $ par mois comme avant et se connecte toujours à de nombreux autres services. Cette faille particulière de confidentialité n’est donc plus d’actualité, mais ce n’est que le dernier problème de l’approche de Zoom en matière de visioconférence. Le FBI a récemment mis en garde les utilisateurs de Zoom contre les soi-disant «Zoombombs» où des trolls tentent de détourner des réunions.

