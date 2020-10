SCOOP : Jean Dujardin dévoile la première photo de sa fille de 4 ans ! Il fait fondre ses abonnés !

L’iconique Dandy du cinéma français a toujours été très discret concernant sa vie privée. Mais oh surprise ! Il vient de publier pour la première fois une photo de sa fille de 4 ans. Découvrez sans plus attendre la petite Jeanne !

Jean Dujardin , Nathalie Péchalat et la petite Jeanne : une petite famille heureuse et unie

C’était il y a déjà 4 ans que Jeanne, fruit de l’amour entre Nathalie et Jean rejoignait la famille. Une petite fille qui a depuis largement fait succomber ses deux parents qui s’avouent régulièrement être totalement gaga de leur enfant.

Alors qu’ils se confiaient en interview, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat ont également déclaré essayer d’inculquer de bonnes valeurs à leur enfant.

L’ancienne patineuse a notamment annoncé transmettre les mêmes choses à sa fille, qu’aux jeunes patineuses qu’elle entraînait auparavant : “Le première chose, c’est le goût de l’effort”. Car même si Jeanne est encore petite, sa mère souhaite que cette dernière comprenne bien qu’il est primordial de travailler, d’aller au bout de ce qui a été commencé et de s’appliquer à bien faire les choses.

La maman de Jeanne a également affirmé ne pas spécialement souhaiter que sa fille suive ses traces de patineuse professionnelle ou se décide pour une carrière d’actrice comme son père.

Jeanne, élevée dans le respect de la vie et de la simplicité

Nathalie Péchalat, prends donc son nouveau rôle de maman extrêmement à cœur. Et l’un des enjeux éducatifs qui lui est le plus important est d’éveiller la conscience écologique de son enfant.

La maman de Jeanne essaye par exemple de lui apprendre les petits gestes du quotidien qui peuvent faire la différence, comme ne pas gaspiller la nourriture, faire attention à sa consommation d’eau ou éteindre les lumières en quittant une pièce. La petite Jeanne accompagne également ses parents lorsqu’il est question d’aller récupérer les paniers bio ou de cultiver le potager familial, et cette dernière est également habituée depuis toute petite au sans-plastique et aux cosmétiques solides.

Les deux parents font tout pour proposer des activités variées à leur fille afin de lui permettre d’élargir le plus possible son champ de vision dans le respect des autres et de l’environnement.

Nathalie Péchalat s’est d’ailleurs déclarée très heureuse d’avoir enfin l’opportunité de vivre au rythme des autres et de la nature, et de pouvoir prendre du temps pour sa famille. Habituée aux voyages et aux compétitions autour du monde, l’ancienne patineuse s’est aujourd’hui convertie en une maman aimante, présente, et qui ne rate jamais une occasion de passer du temps avec sa famille.

“Je ne sais pas qui est le plus heureux devant Chantal Goya !”

Début octobre, les heureux parents et la petite Jeanne ont tous assisté à l’emblématique spectacle de la star des enfants : Chantal Goya.

Sur son compte Instagram, Jean Dujardin a d’ailleurs récemment posté un cliché de cette soirée qui l’a marqué et qui, comme il l’espère, sera également un superbe souvenir pour sa fille.

Sur cette photo qui compte déjà plus de 40 000 likes, le héros de la saga OSS 117 apparaît fièrement en compagnie de sa fille et de “l’idole des jeunes” alors que la petite famille VIP s’était rendue en coulisse pour saluer l’artiste après son show.

« Je ne sais pas qui était le plus heureux devant elle. Merci !« , a notamment légendé l’heureux papa de 47 ans.

Cette même photo a également était relayée par la mère de Jeanne, chacun y allant de son petit emoji pour cacher le visage de l’enfant.

Car Jean et Nathalie sont des parents aimants certes, mais qui souhaitent totu de même conserver l’anonymat de leur petite Jeanne chérie. On leur souhaite plein de bonheur !