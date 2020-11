SCOOP : Jo (L’amour est dans le pré) est à l’hôpital !

Jo et Claire se sont rencontrés dans la saison 7 de L’amour est dans le pré (en 2012), et ça a été le coup de foudre presque instantané. L’éleveur de bovins était à l’époque tombé éperdument amoureux de la jolie Claire et les 2 tourtereaux filaient depuis le parfait amour.

Malheureux leur histoire d’amour est loin d’être un long fleuve tranquille, car après l’annonce de la maladie de Claire, c’est au tour de Jo de devoir passer quelque temps à l’hôpital.

Jo à l’hôpital : fans sont extrêmement inquiets

Depuis leur passage à la télévision, les téléspectateurs se sont pris d’une certaine affection pour ce petit couple télé et avaient l’habitude de prendre des nouvelles de Jo et de Claire au travers de réseaux sociaux.

Le 2 novembre 2020, les fans étaient donc sous le choc après avoir appris que l’un de leurs éleveurs de bovins préférés avait dû se rendre à l’hôpital… En pleine pandémie mondiale, les mauvaises nouvelles ont tendance à s’accumuler, et les internautes ont été assaillis par les doutes et les questions. Qu’est-il arrivé à Jo ? A-t-il été diagnostiqué positif à la covid-19 ? Est-il dans un état grave ? Va-t-il s’en sortir ?

Il faut dire que l’éleveur de bovins est loin d’avoir joué dans la subtilité en publiant une photo de lui dans un lit d’hôpital et ce cliché a rapidement alarmé toute sa communauté de fans…

Une intervention bénigne, mais douloureuse…

Depuis l’annonce de leurs fiançailles, le petit couple qui s’est découvert dans L’amour est dans le pré à l’air de rayonner. Seule ombre au tableau, la santé de Jo n’a pas l’air d’être au top et ce dernier a dû s’offrir un petit séjour à l’hôpital…

L’élevage de bovins a tout de même souhaité rassurer ses fans après avoir posté ce surprenant cliché et c’est même avec le sourire qu’il apparaît allongé sur son lit d’hôpital.

L’ancien candidat de L’amour est dans le pré a décidé de partager son combat avec ses abonnés et a annoncé refuser “de se laisser abattre”.

Pas de panique, Jo ne s’est pas découvert une maladie grave et incurable. Il souffre simplement de calculs rénaux et va subir une intervention pour les évacuer de son organisme.

Bien que douloureuse et désagréable, cette intervention reste somme toute assez classique et les risques de complications sont extrêmement restreints.

Cette nouvelle a évidemment énormément soulagé ses fans qui s’imaginaient déjà le pire.

Et oui, c’est à se demander si l’éleveur de bovins n’a pas fait exprès de ne publier qu’une photo sans explications avant de livrer quelques détails sur sa situation de santé. Sur sa 1ère photo, il s’était contenté de remercier sa future femme et tout le personnel soignant, mais avait omis de préciser le pourquoi de son séjour à l’hôpital…

Alors, simple ou oubli ou recherche du buzz ?

Plus de peur que de mal…

Bien que les followers de Jo aient imaginé le pire le temps d’un instant, personne n’a souhaité accabler davantage l’agriculteur pour son “oubli”. Les internautes se sont contentés d’envoyer des messages d’amour et de soutien, en lui souhaitant de vite se rétablir.

En tout cas, malgré son séjour à l’hôpital, Jo a l’air toujours aussi heureux, et son sourire en dit certainement long sur sa relation amoureuse.

Dur dur de sourire dans un lit d’hôpital, mais si on est accompagné de la femme de sa vie, c’est une autre histoire.

Bon rétablissement Jo !