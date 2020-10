SCOOP : Kim Glow a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle 2022 !

Il ne manquerait certainement plus que ça à 2020 pour que cette année ait réellement l’air d’une mauvaise blague ou d’une terrible dystopie où plus rien n’a de sens.

Apparemment Kim Glow pense avoir toutes les cartes en main pour faire une bonne présidente de la République et elle a d’ailleurs officialiser sa candidature sur les réseaux sociaux. Jetons donc un œil à son programme…

Mais Kim Glow , c’est qui au juste ?

Ceux qui connaissent la sulfureuse marseillaise auront certainement du mal à l’imaginer prendre la pause en tailleur devant le palais de l’Élysée ou lors de son allocution devant des milliers de Français. Pourtant, d’après ses posts et ses tweets, la jeune femme s’y voit déjà.

Pour ceux qui ne la connaitrait pas encore, Kim Glow, Sophie Laune de son vrai nom, est une ex-danseuse exotique et candidate de téléréalité de 35 ans qui a été découverte dans la 2e saison des Marseillais à Cancún. À l’occasion de l’émission, elle s’était bien évidemment démarquée des autres à cause de son côté « bimbo » mais également pour s’être découverte bisexuelle dans les bras de la jeune Giulia.

Dans le CV de Kim Glow, pas d’ENA, de Science Po, ou autres grandes écoles donc, mais finalement, est-ce un problème ? Car au vu de l’actuelle gestion de la France, et des études toutes tracées suivies par les présidents successifs, pourquoi ne pas tenter quelque chose de complètement différent pour une fois ?

Après, toute, une présidente femme et proche du peuple, ne serais pas dans l’air du temps ?

En tout cas Kim Glow a l’air sure d’elle, et la jeune femme se voit déjà prendre la place d’Emmanuel Macron.

Kim Glow : future présidente de la République ?

Quelques instants avant la dernière allocution du président ce mercredi 28 octobre, l’ex-candidate de téléréalité a annoncé sa future candidature à la présidentielle de 2022.

Dans son annonce, la jeune femme avait tout prévu : la Marseillaise en fond, le discours bien préparé et le programme de campagne bien rodé.

Et oui, apparemment il ne s’agit pas d’une annonce de candidature en l’air, car l’ex-candidate de téléréalité a déjà tout préparé et a même déjà pensé aux différentes mesures qu’elle souhaiterait mettre en place en France après son élection.

L’une des mesures qui lui tient à cœur serait par exemple de mettre en place « un SMIC à 2000 euros pour tout le monde« , une mesure qui lui paraît juste et nécessaire. Et on ne peut certainement pas la contredire sur ce sujet !

En deuxième point, Kim Glow a souhaité que « tous les sans-abris aient un logement sans exception« . Encore une fois, ce projet semble juste, nécessaire, mais on ne peut que se rappeler qu’il a figuré dans presque toutes les campagnes électorales, sans qu’aucun président ne prenne réellement les dispositions nécessaires pour mettre un terme à cette situation inhumaine.

Pour terminer sur un ton plus léger, la future candidate a annoncé vouloir en finir avec le système de permis à points et privilégier les amandes à la place. Certainement une manière de renflouer les caisses de l’État.

« J’ai une campagne extraordinaire« , a-t-elle conclu “modestement” et ravie du travail qu’elle venait de présenter à ses chers compatriotes sur les réseaux sociaux.

Mes chers compatriotes,Samedi 24 octobre je vous ai annoncé officiellement avant même le gouvernement le re confinement de la France entière ! Ne doutez plus jamais de moi! J’ai pris la décision de me présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022#kimglowpresidente — kim glow (@kimglowofficiel) October 28, 2020

“Mes chers compatriotes”…

Suite à l’annonce officielle de la starlette, le hashtag #kimglowpresidente a été lancé sur Twitter, mais il n’est pas encore arrivé en TT et au niveau de la réception du public, les avis sont plutôt mitigés.

Si les fans de la Marseillaise se sont bien évidemment rangés derrière elle, d’autres n’avaient toujours pas oublié ses précédentes frasques médiatiques. Notamment le jour où elle a comparé la Tunisie à une dictature, ou lorsqu’elle avait tenu des propos déplacés sur les personnes qui gagnent le SMIC, lors du premier confinement.

On pourrait également se demander d’où lui est venue cette drôle d’idée ? La réponse est très simple. Il y a quelques jours, avant même qu’Emmanuel Macron n’annonce le confinement total de la France, Kim Glow avait publié un post dans lequel elle annonçait ce qui allait se passer : »Breaking news. Un CRS m’a dit qu’ils ont reçu l’information. Reconfinement de la France entière, 28 octobre« .

Et apparemment, le fait que sa “prédiction” s’avère correcte à complètement emballée la jeune fille : »Mes chers compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière ! Ne doutez plus jamais de moi !«

Quant à savoir, si elle ira au bout de son projet, ou s’il ne s’agit que d’une énième tentative de faire le buzz, seul le temps nous le dira.