SCOOP : Milla Jasmine était déjà mariée avant de se mettre en couple Mujdat !

Après Féliccia (Les Princes de l’Amour 8) et ses crises de jalousie envers Mujdat (Les Marseillais vs le reste du Monde 5), c’est au tour de Milla Jasmine de balancer sur le beau brun après que celui-ci ait fait son arrivé sur le tournage du cross de w9.

Milla Jasmine et Mujdat ça clashent sur Snapchat

Cet été, Milla Jasmine avait décidé de balancer en long en large et en travers tous les détails et les dessous de sa rupture avec Mujdat.

La brunette est même allée jusqu’à révéler à ses abonnés que son ex avait été contacté par la production de l’émission des Princes et les Princesses de l’Amour 4 dès le lendemain de leur rupture amoureuse. Selon les mots de Milla Jasmine, Mujdat aurait joué la carte du célibataire afin d’avoir plus de chances de participer à l’émission.

“Le jour où j’ai écrit « célibataire » sur les réseaux sociaux, lui a reçu un coup de fil des Princes de l’Amour que je salue d’ailleurs. […] On t’avait contacté pour les Princes, tu savais que tu allais le faire donc tu jouais la carte du célibataire à fond.”,a-t-elle notamment déclarée sur son compte Snapchat.

Au milieu de toutes ses révélations, Mujdat en a donc bien pris pour son grade et Milla Jasmine n’a vraiment pas mâché ses mots, tant et si bien que le candidat des Marseillais a décidé de prendre sa revanche et de balancer à son tour sur le compte de Milla Jasmine.

Des faux mariages et des histoires de papiers au cœur de la polémique

Dans la vidéo réponse que Mujdat a publié sur son compte Snapchat, le Marseillais revient sur l’une des critiques de Milla Jasmine : son mariage blanc, ou plutôt leurs mariages blancs.

Car si Mujdat avait déjà raconté que Milla Jasmine était parfaitement au courant pour son mariage blanc, il a également ajouté que la jeune fille en avait fait de même lorsque les deux ex étaient ensemble aux Etats-Unis. Cette magouille leur aurait permis d’obtenir les papiers de résidence et de ne plus être embêté avec les demandes de visa lors de leurs séjours aux States.

“Pourquoi t’es restée avec moi ? Parce que tu faisais la même chose. Tu peux me dire comment tu as eu ton passeport américain ? […] Tu étais mariée avec un Américain, un certain Léo. […] Je l’ai appris au cours de notre relation et c’est la première fois que j’en parle.”, a notamment déclaré le jeune homme sur Snapchat.

Les échanges ont commencé à devenir piquant lorsque Mujdat s’est confié sur la difficile situation dans laquelle l’avait plongé Milla Jasmine : “Tu m’as reproché mon mariage pendant 3 ans devant le France entière […] alors que tu as fait exactement la même chose. […] J’ai perdu toute ma famille, j’ai perdu mon business, j’ai perdu mes amis, des gens qui étaient prêts à tout pour moi. J’ai perdu la garde de mes enfants.”, a-t-il déclaré dans un autre Snap.

Tromperie, mensonges et trahison

D’après le Marseillais, Milla Jasmine aurait signé pour participer dans les Princes et les Princesses de l’Amour 3 juste pour que Mujdat participe également à l’aventure. Selon ses sources, le beau brun aurait également bel et bien été cocu : le jeune homme en est certain, Milla Jasmine l’a trompé avec Nacca.

Suite à ces déclarations, la jeune femme a décidé de se défendre !

« Bien plus tard, j’ai appris que le 25 août 2019, Mujdat a soulevé une meuf à l’hôtel. […] On s’est fiancés en septembre 2019, en août on n’était pas fiancés ! […] Tu l’as appris au mois de mars que j’avais embrassé Nacca, tu m’as quittée au mois de juillet. Pourquoi tu restée avec moi alors ? Pour te venger ?”, a-t-elle à son tour déclaré sur son compte Snapchat.

Qui dit la vérité et qui est dans le déni ? On ne le saura probablement jamais…

Quoi qu’il en soit, Mujdat a récemment déclaré être très heureux avec Feliccia.

Affaire à suivre donc…