SCOOP : Pourquoi Laura Felpin n’est plus chroniqueuse dans Quotidien ?

L’humoriste Laura Felpin semble avoir disparu du Quotidien, du moins c’est ce que laisse entendre son absence depuis début octobre et les téléspectateurs se demandent si son départ n’est que temporaire ou définitif… A-t-elle été renvoyée, a-t-elle attrapé le covid-19, ou a-t-elle simplement décidé de passer à une autre étape de sa carrière d’humoriste ? Réponses et explications.

Mais où est donc passée Laura Felpin ?

Alors que l’humoriste de 30 ans avait pris l’habitude d’intervenir sur le plateau du Quotidien tous les vendredis pour présenter sa météo “jamais vue” et faire rire son public avec sa ribambelle de personnages, celle-ci aurait dû intervenir quotidiennement dès la rentrée 2020. Les téléspectateurs ont donc été surpris de découvrir son absence de l’émission dès le mois d’octobre.

Cette météo “jamais vue” n’a donc effectivement jamais été vue, puisque l’humoriste a subitement disparu de nos petits écrans.

Son absence a suscité énormément de réactions de la part des internautes qui se sont posé de nombreuses questions sur Instagram et sur Twitter :

« Laura Felpin, elle a disparu ou quoi ? », « Tiens Laura Felpin ne fait plus la météo ? », « Y a plus la météo de Laura Felpin » a-t-on notamment pu lire dans les commentaires.

Un départ de Laura Felpin temporaire ou définitif ?

Il semblerait donc que la chronique humoristique de Laura Flippin soit passée à la trappe… Et si les fans de l’humoriste sont certainement très déçus, force est de constater que les retours de cette météo décalée étaient loin d’être bons depuis le mois de septembre.

Sur les réseaux sociaux, un grand nombre de téléspectateurs s’était fait entendre au sujet de cette chronique qui se voulaient drôle, mais qui pour beaucoup, ne l’était pas vraiment. Et progressivement, les détracteurs de l’humoriste se sont faits plus nombreux que ses fans.

“Laura Felpin tous les jours… Vraiment ?”“Elle n’est vraiment pas drôle. Désolé de le dire, mais j’avoue avoir coupé le son pendant sa chronique. Et je pense le faire à chaque fois. C’est malsain son truc…”, “Malaise TV à chaque chronique”, a-t-on notamment pu lire sur Tweeter alors que le hashtag Quotidien était arrivé en Top tweet (et pas vraiment pour de bonnes raisons…).

Sur le plateau du Quotidien, les réactions avaient également l’air plus que mitigés, et certaines chroniques ne laissaient parfois s’échapper que quelques sourires timides à la place des éclats de rire auxquels nous avaient habitués les anciennes Miss météo comme Alison Wheeler, Louise Bourgoin, Doria Tillier ou l’emblématique Charlotte Lebon. Il faut dire que l’absence de public n’aidait pas non plus vraiment à réchauffer l’ambiance sur le plateau de l’émission.

Quoi qu’il en soi, Laura Felpin commençait à faire son petit bonhomme de chemin.

Mais alors que s’est-il passé ? Son départ de l’émission Quotidien, animée par Yann Barthès, est-il temporaire, ou l’humoriste va-t-elle être remplacée définitivement ?

Yann Barthès n’a encore rien déclaré à l’antenne et la chaîne TMC comme le présentateur ont été contactés pour en savoir plus, sans réponse…

Le retour de Pablo Mira ?

Si les twittos se sont pas mal déchaînés contre Laura Felpin, beaucoup ont également réclamé le retour de Pablo Mira qui intervenait chaque semaine, mais qui n’avait finalement pas été reconduit à la fin de l’année dernière.

“Rendez-nous Pablo Mira ! Laura Felpin est nulle, par pitié !”, “Comment a-t-elle pu passer d’une chronique nulle, 1 fois par semaine, à une chronique gênante quotidienne ? Qu’on nous rende Pablo Mira !”, a-t-on alors pu lire parmi les commentaires publiés sous le hashtag Quotidien.

Pourtant la possible future ex-Miss météo ne manquait pas d’autocritique, et n’avait pas hésité à se tourner en ridicule lors de sa première apparition de la saison, le 31 août 2020.

Elle avait notamment débarqué sur le plateau du Quotidien vêtue d’une robe rose bonbon de princesse, avant de lancer un : “MDR, des barres, c’est moi la miss météo cette année ! Les téléspectateurs, ils s’attendaient à un truc fashion-week, ils ont une mannequin cabine H&M ! Et ouais, cette année, Quotidien n’a pas de budget !”.

Apparemment ce mea culpa sur fond d’humour n’aura pas suffit à faire plaisir au haters… Reste à savoir si on la reverra à l’antenne ou si Laura Felpin, c’est définitivement fini !