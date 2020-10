SCOOP : Shy’m est enceinte ! Elle dévoile son baby bump dans son clip BOY !

On apprenait la bonne nouvelle ce vendredi 23 octobre : Shy’m est enceinte de son premier enfant ! Pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans, la chanteuse a publié hier à minuit pile son nouveau titre intitulé “Boy” et le clip vidéo qui l’accompagne dans lequel elle dévoile son baby bump ! Ce qu’elle n’a cependant pas encore voulu dévoilé c’est le nom et l’identité du père de l’enfant…

Qui est le papa ?

Cette question est sur toutes les lèvres : mais qui est donc le papa du premier enfant de Shy’m ?

En effet si la chanteuse a voulu réaliser l’annonce de sa grossesse en se mettant en scène dans un clip et en diffusant les images a des milliers de curieux, il y a quelque chose qu’elle souhaite cependant garder pour elle : l’identité de papa.

Il y a quelques semaines, de nombreuses rumeurs couraient sur une possible relation entre Shy’m et Tanel Derard. Le supposé et éventuel petit couple avait été photographié ensemble à plusieurs reprises et les internautes s’impatientaient de cette officialisation qui n’est finalement jamais arrivée…

Les rumeurs de couples et de grossesses ont donc fait bons trains depuis quelques mois, mais après avoir annoncé que Shy’m était (surement) enceinte à de nombreuses reprises, les tabloïds ont été forcés de constater qu’aucun baby bump ne pointait à l’horizon.

Pour ce qui est du couple constitué par Shy’m et Tanel Derard, les deux artistes n’ont jamais officialisé quoi que ce soit, et n’ont jamais joué le jeu des journalistes lors des divers interviews qu’ils ont été amenés à donner à la presse.

Le mystère autour de la personne qui partage la vie de Shy’m et le papa de son premier enfant est donc entier.

Une grossesse annoncée de manière originale

Décidément, le confinement a réussi à pas mal de monde du côté des stars. Depuis le mois de septembre, on se noie littéralement sous les annonces de grossesses, et les accouchements de célébrités.

Louise Monot, Joyce Jonathan, Katy Perry, Laura Smet, Maxime et Alizée (Koh lanta) et bien d’autres avaient publié ces derniers jours des photos de leur baby bump sur Instagram pour annoncer les bonnes nouvelles.

Le moins que l’on puisse dire donc, c’est que Shy’m s’est démarquée et a mis les moyens !

Mieux qu’une photo sur Instagram “pourquoi ne pas publier un clip et une chanson dédiée ?” s’est-elle dit !

Dans la nuit du jeudi au vendredi 23 octobre 2020, Shy’m a donc dévoilé au monde son titre “Boy” en ajoutant que cette chanson etait dédiée à son premier enfant. Surprise !

La chanteuse de 34 avait d’ailleurs avoué dans les colonnes du Parisien, le pourquoi de cette annonce orchestrée dans les moindres détails.

« Je voulais contrôler cette annonce au maximum. Je n’avais pas envie d’un vulgaire post sur Instagram, je ne voulais pas me retrouver en photo à mon insu dans les journaux à scandale » a-t-elle déclaré en interview.

Le papa restera un secret !

Suite à cela, les journalistes sont devenus un brin plus curieux et ont commencé à s’interroger sur le futur heureux papa, ce à quoi Shy’m a décidé de couper court : « Ce n’est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J’ai toujours été très pudique là-dessus«

La chanteuse a annoncé de pas vouloir que les paparazzis s’immiscent dans son couple et préfère “vivre cachée” pour se prémunir de l’indiscrétion des médias.

Si le bébé est en route, la chanteuse est cependant bien plus réticente en ce qui concerne un possible mariage… Elle avait en effet émis certaines réserves en ce qui concernait le fait de se dire “oui pour la vie” sur le plateau de TPMP.

Pour ce qui est de la grossesse, elle est en revanche comblée. En 2019, elle évoquait déjà son désir de maternité dans la chanson Absolem :

« J’en rêvais. Et c’est fou, un an plus tard, en plein confinement, j’y arrive. Cette situation si chaotique a eu sur moi un impact positif. Mon esprit s’est apaisé, mon corps a fonctionné. Un mal pour un bien »

Félicitation Shy’m !