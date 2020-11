SCOOP : Sonia Rolland présente la fille qu’elle a eu avec Jalil Lespert, le compagnon de Laeticia Hallyday !

Et oui, les célébrités sont comme nous et certains cœurs d’artichaut sont capables d’enchainer les coups de foudre. Et parfois, tout va tellement vite qu’il est assez dur de suivre les histoires d’amours chez les stars !

Coup de foudre à Hollywood !

En ce qui concerne Laeticia Hallyday par exemple, on sait que juste après Johnny, elle a su sécher ses larmes dans les bras de Pascal Balland. Mais cette idylle qui a duré plus d’un an s’est terminée à la rentrée et la veuve de l’étoile du rock a depuis, retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert. Jalil Lespert qui est également l’ex de l’emblématique ancienne Miss France, Sonia Rolland.

Et entre Jalil Lespert et Sonia Rolland, cela n’a pas été une simple amourette de passage, ou un amour d’été passionné, mais fugace, bien au contraire. Les 2 tourtereaux sont restés ensemble plus de 10 ans, chose rare dans le petit monde sélect des célébrités.

Dans les années 2000, leur histoire d’amour déchainait déjà les passions, car lorsque Jalil Lespert et Sonia Rolland se sont rencontrés, l’ancienne miss France était alors en couple avec Christophe Rocancourt, un auteur et escroc français bien connus des services de police américains.

Heureusement, cette dernière ne s’est pas posé trop de questions et a décidé de rompre pour initier une nouvelle histoire d’amour plus saine avec le futur père de ses enfants.

Il faut dire que Sonia Rolland n’a pas trop eu le choix… En interview, les deux tourtereaux avaient déjà déclaré que leur rencontre avait été un véritable coup de foudre qui ne laissait aucune place au doute. Et alors que leurs regards se sont croisés pour la première fois lors d’un shooting pour le magazine Vogue, leur première intuition a été la bonne, et ensemble, ils ont vécu une belle relation de près de 10 ans et auront un enfant : une petite fille nommée Kahina qui est née en 2010.

Sonia Rolland célèbre l’anniversaire de sa fille

L’ex-reine de beauté reconvertie en actrice a récemment partagé sur Instagram des clichés qui ont beaucoup fait parler d’elle. Et aussi surprenant soit-il, il ne s’agit pas d’une nouvelle photo de couple ou d’un nouvel amour de vacances, mais d’une déclaration d’amour toute particulière pour sa fille Kahina, qui vient tout juste de fêter ses 10.

C’est donc pour célébrer l’anniversaire de sa progéniture que Sonia Rolland a souhaité partager ce doux cliché avec toute sa communauté de fans. Pour l’ancienne Miss-France, sa fille vient de franchir son premier cap : « Et voilà que ma Kahina d’amour, fait son entrée dans la dizaine… », a-t-elle écrit en légende de sa photo où mère et fille apparaissent très complices à l’arrière d’un bateau…

Jalil Lespert, le papa, a lui aussi souhaité rendre hommage a sa fille chérie sur Instagram en partageant la story de Guillaume Salmon, le parrain de sa fille, un cliché sur lequel est noté « Happy Birthday ma Kahina ! Comment ça 10 ans ».

Et oui ça pousse vite c’est chose là !

Jalil Lespert en escapade romantique à Roma

Apparemment le papa de la petite Kahina n’était pas présent en personne pour l’anniversaire de sa fille.

Confinement ? Pas tout à fait…

Le réalisateur serait en fait parti en escapade romantique avec Laeticia Hallyday. Les 2 tourtereaux auraient même été aperçus main dans la main dans les rues de Rome.

Et oui, depuis qu’ils se sont présentés à leurs enfants mutuelles, Laeticia et Jalil ne se quittent plus, et les rumeurs les plus folles disent même qu’ils se seraient déjà offert un tatouage de leurs initiales sur le poignet.

Un geste d’amour à la teenager comme on les aime !