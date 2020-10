SCOOP : Sylvie Tellier aurait carrément triché lors de son élection selon Geneviève de Fontenay !

Alors que Geneviève de Fontenay était l’invitée d’Évelyne Thomas sur le plateau de « Non Stop People », une émission où l’emblématique présentatrice recueille les confidences et les secrets des célébrités du petit écran, celle-ci a lâché une énorme bombe concernant les élections de Miss France. Elle s’en est plus particulièrement prise à sa remplaçante Sylvie Tellier, aujourd’hui à la tête du comité.

Geneviève de Fontenay vs. Sylvie Tellier

Ce grand remplacement avait fait frémir les fans inconditionnelles de la dame au chapeau, mais c’est pourtant une réalité depuis quelque temps : Sylvie Tellier est aujourd’hui à la tête du comité de Miss France.

Sa nouvelle position de pouvoir et ses récentes prises de décision ont été loin d’être au gout de l’irremplaçable Geneviève de Fontenay, et l’ancienne présidente du comité ne s’en est d’ailleurs pas cachée.

Premier désaccord ? Le fait que Sylvie Tellier ait décidé d’organiser le centenaire du concours Miss France au Puy du Fou. Ce lieu qui avait été fortement contesté par les téléspectateurs a pourtant été choisi par l’actuelle présidente du comité.

Mais la colère de Geneviève ne s’arrête pas là. Celle-ci déplore le “hold-up sur sa vie” perpétré par la jeune femme : « J’ai essayé tout le temps d’être bien avec elle, mais là, je m’aperçois qu’elle vole ma vie […] Elle veut organiser ce centenaire des Miss et ça, ça ne peut pas se faire comme ça. C’est un hold-up sur ma vie, sur Louis de Fontenay, sur l’image de Miss France que j’ai donnée pendant toute cette vie » a-t-elle notamment déclaré sur le plateau d’Évelyne Thomas.

Sylvie Tellier aurait triché lors de son élection

Avant d’arriver au rang prestigieux de directrice du comité, il faut se souvenir que Sylvie Tellier a également eu l’honneur de porter la prestigieuse couronne de Miss France en 2002. Elle avait d’ailleurs remporté la victoire face Sandra Bisson, à l’époque élue Première Dauphine.

Alors que l’ancienne candidate s’était présentée comme ayant 24 ans, la dame au chapeau laisse sous-entendre lors de son interview qu’il ne s’agit que d’un mensonge et que l’ex-Miss France n’a pas dit toute la vérité sur son âge. Un “oubli” qui lui a permis d’être sacrée Miss France en 2002.

Selon l’ex-présidente du comité, Sylvie tellier a donc bien failli ne pas être élue à cause de son “vraie” âge : « La moitié des gens qui étaient là ne voulaient pas qu’elle soit élue, parce qu’elle avait déjà 24 ans, mais je pense qu’elle avait peut-être un peu plus aussi », a-t-elle déclaré sur le plateau d’Évelyne Thomas.

Visiblement surprise, la présentatrice de « Non Stop People » lui a alors demandé d’en dire plus sur ce supposé mensonge de Sylvie Tellier, ce à quoi la femme d’affaires au grand chapeau a répondu : « Apparemment, il y a une partie des gens et du jury qui étaient à l’élection qui ne la voulaient pas. »

L’âge de Sylvie Tellier : une information qui reste à ce jour encore bien mystérieuse

Les réponses énigmatiques qui ont été données par la femme d’affaires de 88 ans ont mis la puce à l’oreille à de nombreux internautes.

Rappelez-vous que le règlement de l’élection de Miss France stipule que les candidates doivent obligatoirement avoir entre 18 et 24 ans, 24 ans étant déjà presque “trop vieux” pour espérer remporter le titre de Miss France.

Sylvie Tellier n’a pas encore réagi à ces accusations, mais cette nouvelle polémique risque de ne pas faire plaisir à l’actuelle présidente du comité de Miss France qui a l’air d’être déjà bien occupée par d’autres petits scandales. Comme l’éviction d’Anaëlle Guimbi (Miss Guadeloupe) et d’Anastasia Salvi (Miss Franche-Comté), dont les anciennes photos topless ont été assez mal reçues par la présidente du comité.

Affaire à suivre…