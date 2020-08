Scott Disick : la différence d’âge serait la raison de sa rupture avec Sophia Richie !

Les intempéries de la vie amoureuse tuent parfois les sentiments. C’est ce que subit le couple Scott–Sophia. Ces deux personnalités publiques ont toujours eu du mal à accorder leur violon. De disputes en réconciliations, le couple vient de rompre à nouveau. Et cette fois-ci ça a l’air d’être définitif…

Scott et Sophia tombent amoureux

Scott Disick est connu dans les médias pour avoir été l’époux de Kourtney Kadashian. Cela fait de lui un acteur très populaire de l’émission « l’incroyable Famille Kardashian ». Il est connu pour ses sauts d’humeur, son alcoolisme… La sœur de Kim Kardashian a fini par rompre son mariage avec Scott. Après 10 ans d’efforts, Kourtney a jeté l’éponge car la relation devenait insoutenable. Un an après son divorce, Scott Disick a remis son cœur à une fille d’une vingtaine d’année. L’élue du cœur de Scott est le mannequin Sophia Richie.

Sophia Richie est la fille cadette du célèbre chanteur Lionel Richie. Elle est connue pour être apparue dans les campagnes de grandes marques telles que Tommy Hilfigher, Chanel ou encore Michael Kors. La jeune fille a volé le cœur de l’ex-mari de Kourtney. Les deux tourtereaux ont tout de suite eu une forte connexion. Etant amis et amants, Scott Disick et Sophia ont décidé de se rendre heureux. Cependant, la relation des deux stars a eu des hauts et des bas… un peu trop souvent d’ailleurs !

Une rupture définitive entre Scott et sa dulcinée ?

Scott Disick a finalement pris la décision de rompre définitivement avec Sophia. La relation de ses deux stars a évolué en dent de scie. Pendant les 3 années vécu ensemble, Scott et Sophia ont eu pas mal de problèmes. En effet, ils se disputaient presque tout le temps pour se réconcilier juste après. Le couple a fait la une des magazines people à cause des nombreux clashs et disputes. Etant père, Scott se rendait souvent à des voyages avec ses enfants et leur mère… cela rendait Sophia extrêmement jalouse.

La raison évoquée par l’ex-mari de Kourtney a été des plus surprenantes. Scott Disick a affirmé avoir quitté Sophia à cause de son jeune âge. La jeune fille est effectivement plus jeune que Scott de 13 ans. L’entrepreneur va plus loin en disant qu’il préfère se concentrer sur une vie plus calme et paisible. Sa préoccupation première est de mieux s’occuper de ses enfants et de ses entreprises d’investissement.

Sophia Richie aurait fait de son mieux…

A 37 ans Scott Disick aspire à une vie paisible et calme. Alors qu’à son avis, Sophia Richie ne sait pas encore ce qu’elle désire. Elle hésite à choisir quoi faire de sa vie. Une situation que Scott ne tient plus à continuer de vivre. Les problèmes qu’a connu le couple de Scott et Sophia ont été assez nombreux. La décision de rompre vient unilatéralement de Scott Disick. Mais la rupture n’a pas été acceptée aussi facilement par la fille du célèbre Lionel Richie.

Après leur récente dispute et séparation, Sophia a voulu reprendre son homme. Mais Scott Disick est resté sur sa position de rupture définitive. Outre l’argument principal de la rupture, les multiples disputes ont essoufflé l’ex-époux de Kourtney. Dans un autre sens, cette rupture arrange la jeune Sophia car les différentes crises de jalousie ne seront plus d’actualités. En plus Sophia Richie ne sera plus obligé de voir son chéri faire des voyages avec son ex Kourtney… faut savoir voir les choses d’un bon œil parfois dans la vie !