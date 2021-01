Comment se coiffer après 40 ans : nos astuces et ces erreurs à éviter qui peuvent être désastreuses sur votre apparence !

Si pour certaines femmes françaises, le domaine de la mode est très important, ces dernières ne font pas forcément toujours attention à leur coiffure. Alors que quand elles sont jeunes, elles n’ont pas souvent de problèmes avec leurs cheveux, cela peut parfois se gâter d’une façon impressionnante au bout de quelques années, et notamment à l’approche de la quarantaine !

Après 40 ans, les femmes ne peuvent plus porter les mêmes coupes qu’à 20 ans !

Cela peut parfois paraître complètement dingue, et c’est pourtant bien une réalité : quand vous avez plus de 40 ans, en tant que femme vous ne pouvez très clairement plus vous permettre d’avoir les mêmes coupes de cheveux que vous aviez quelques années plus tôt. En effet, cela est catastrophique pour votre visage et selon les coupes que vous choisirez d’arborer, cela pourrait même vous rendre beaucoup plus vieille que vous ne l’êtes.

A l’heure où les femmes de nos jours sont très complexées sur leur physique, qu’ils s’agit de leur forme d’apparence générale ou bien au niveau de leur visage, tous les conseils sont bons à prendre pour éviter de réaliser des erreurs tragiques à tous les niveaux, comme vous allez pouvoir le découvrir dans les lignes qui suivent.

Y a-t-il quelqu'un pour rappeler à @AgnesVahramian, correspondante de @France2tv à #Washington qu'une femme de plus de 40 ans qui porte les cheveux longs est une femme qui a des problèmes. Visiblement, les siens sont de raconter des cracks sur ce qui se passe aux USA. pic.twitter.com/ziBRSd8LiA — Alexandra de Castey 🇨🇵 🇨🇭 (@DeCastey) October 23, 2020

Car si certains conseils peuvent vous paraître assez évidents à la première lecture, ce n’est pas le cas de l’ensemble et certains s’y font prendre en faisant de très mauvais choix à ce sujet. D’ailleurs, il n’est même pas rare dans la réalité de voir certaines femmes arborer la même coupe de cheveux pendant toute leur vie et ce dès leur jeunesse. Pourtant, avec le temps, le cuir chevelu change, et on ne peut clairement plus ignorer le vieillissement des cheveux et de la peau : une action est absolument nécessaire et il ne faut pas se voiler la face !

Bien que certaines femmes décident de se colorer les cheveux afin de ne plus voir leurs cheveux blancs, elles peuvent également choisir des coupes de cheveux qui sont bien plus adaptées à leur âge, et qui sauront parfaitement les mettre en valeur, comme vous allez pouvoir le découvrir !

Jeanne Moreau avais raison passé 40 ans une femme doit se couper les cheveux sinon ça fait vieille sorcière… pic.twitter.com/iJR58yd7UA — charly (@charlyaprea) January 29, 2018

Voici les erreurs que font les femmes après 40 ans avec leur coupe de cheveux !

La quarantaine est bien difficile à vivre pour les femmes : leur corps change et elles doivent s’adapter à cette nouvelle situation si elles veulent toujours rester désirables, comme c’est le cas également pour les hommes qui se doivent de bien prendre soin d’eux également.

Quand vous aurez passé la quarantaine, il y a certaines coupes de cheveux à éviter, voici lesquelles :

les coupes de cheveux avec trop de dégradé : cela va contribuer à diminuer vos cheveux en volume, ce que vous ne voulez certainement pas !

: cela va contribuer à diminuer vos cheveux en volume, ce que vous ne voulez certainement pas ! les coupes de cheveux trop longs : les cheveux s’abîment bien plus rapidement passé cet âge, et cela vous donnera malheureusement un aspect bien trop négligé si vous décidez d’arborer des cheveux longs

: les cheveux s’abîment bien plus rapidement passé cet âge, et cela vous donnera malheureusement un aspect bien trop négligé si vous décidez d’arborer des cheveux longs les coupes de cheveux rétro : ces coupes de cheveux peuvent être tout simplement parfaites pour des femmes qui sont plus jeunes, mais elles sont catastrophiques pour les femmes de plus de 40 ans, car cela aura tendance à mettre en avant toutes les rides de ces dernières !

😬👎la CHEVELURE de BRIGITTE MACRON ATTEINT ⏩son PAROXYSME ses CHEVEUX ont GRANDI de 15 CENTIMÈTRES en 24 HEURES surdosage D'ESTHÉTIQUE 👎😬 pic.twitter.com/GmNb303sHn — Daniel pilotte de la BAROLLIERE ⚜❣️🦅☦️🇫🇷 🕎🇵🇱 (@DanielPilotte1) July 17, 2017

Heureusement, en demandant des conseils à un coiffeur professionnel, vous pourrez aussi très facilement choisir les meilleures coupes de cheveux pour vous après avoir passé la quarantaine, car cela dépend également de chaque visage et toutes les coupes de cheveux ne vont pas à tout le monde !