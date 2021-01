Se couper les cheveux en début d’année : voici les meilleurs moments en fonction du calendrier lunaire

Vous connaissez sans doute une astuce utilisée par tous les jardiniers qu’ils soient novices ou professionnels. En effet, elle consiste à planter les légumes et les fruits en fonction du calendrier lunaire. Cela permet de se baser sur la descente ou la montée de la sève, car le but premier consiste à optimiser la pousse. Généralement, les plants ont beaucoup plus de force. Vous pouvez donc profiter de la même ambiance pour votre prochaine coiffure. Si vous envisagez de prendre rendez-vous au cours des premiers mois de 2021, sachez qu’il y a des moments un peu plus propices.

Quand faut-il se couper les cheveux ?

Généralement, vous prenez rendez-vous chez le coiffeur dès que vous souhaitez vous faire belle ou beau. En effet, cette envie concerne à la fois les hommes et les femmes, mais saviez-vous que toutes les périodes ne sont pas efficaces ? Si vous envisagez de vous couper les cheveux au cours du mois de janvier, certaines dates sont à privilégier.

Prenez donc un rendez-vous le 21, le 28 ou encore le 30 et même le 31 janvier 2021 .

. Les effets de la Lune sont souvent importants pour certaines personnes, il y a notamment les troubles du sommeil.

Les experts de la question estiment qu’il faut privilégier les jours avant la Pleine Lune pour que les cheveux puissent profiter d’une bonne vitalité.

La repousse est souvent beaucoup plus rapide, vous optimisez ainsi la qualité de votre chevelure et vous pourrez jouir d’une belle brillance.

Si vous souhaitez colorer vos cheveux, optez pour le 21, le 22, le 23 ou encore le 24 et même le 25 janvier 2021.

Si vous souhaitez que votre chevelure soit resplendissante lors de la Saint-Valentin, nous vous conseillons de prendre rendez-vous le 1er, le 2, le 3 ou encore le 9, le 11, et même le 25, le 26, le 27 et le 28 février pour que vos cheveux puissent repousser beaucoup plus vite. De plus, certains estiment que s’ils sont coupés pendant ces jours propices, ils gagnent clairement en vitalité. Cela ne vous empêche pas d’utiliser les bons soins capillaires en fonction de vos problématiques : cheveux secs, cassants, abîmés, chute des cheveux, perte de brillance…

Prenez soin tous les jours de vos cheveux

Comme c’est le cas pour le mois de janvier, il y a des journées à éviter en février à savoir le 4, le 5, le 12, le 13 et le 14 février. Évitez de programmer un rendez-vous le jour de la Saint-Valentin alors que vous avez prévu une soirée romantique par exemple. Si vous envisagez une coloration, misez sur le 17, le 29 et le 21 février 2021. Vous avez donc désormais les dates propices du calendrier lunaire et, si vous avez compris le principe, il suffit de se focaliser sur les dates de la Pleine Lune. Contrairement aux idées reçues, la montée et la descente peuvent avoir un impact considérable sur les végétaux, mais également les organismes que ce soit chez les adultes ou les enfants.

Certains bébés ont des difficultés à s’endormir lorsque la Pleine Lune approche. Si certains pensent qu’il s’agit d’une information inutile, d’autres agissent beaucoup en fonction du calendrier lunaire. Pour le même concept, le rendez-vous chez le coiffeur devra être pris le 4, le 10, le 11 ou le 24, voire le 25, le 26 et le 27 mars pour avoir une belle chevelure à la fois forte et vitaminée. N’hésitez pas non plus à demander des conseils à votre coiffeur qui vous proposera quelques soins. Certes, la Lune est importante, mais ces derniers ne doivent pas être négligés.

Pour avoir une belle chevelure, il faut réaliser ces soins tous les jours. Le brossage est recommandé une fois par jour pour enlever les noeuds et les cheveux morts.