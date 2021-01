Se laver les cheveux sous la douche : une très mauvaise idée ! Découvrez les raisons !

Votre temps est minuté et vous ne pouvez pas consacrer plusieurs heures à ces soins. Vous décidez alors de réaliser un shampoing pour gagner du temps. Avec cette action 2 en 1, vous pensez que les avantages sont au rendez-vous, mais ce n’est clairement pas le cas. En effet, il est préférable de bien se renseigner sur cette méthode, car elle ne serait pas aussi réjouissante que certains pourraient le penser. Pourtant, cette habitude n’est pas rare puisque de nombreux Français l’adoptent pratiquement deux à trois fois par semaine.

Mon copain « j’aime trop me laver les cheveux chez toi ton shampoing il me fait des cheveux suuuuper doux » oui Monsieur c’est ça quand on se lave les cheveux avec un SHAMPOING et pas un gel douche 3 en 1 😭😭 — 🥨 (@madamebretzel) January 2, 2021

Pourquoi se laver les cheveux sous la douche est une erreur ?

Dans les colonnes de Glamour, une dermatologue a décidé de s’exprimer sur ce sujet notamment en informant les Français, car il faut éviter de se laver les cheveux sous la douche. Pourtant, vous gagnez du temps et vous pensez aussi économiser de l’eau. Elle estime qu’il faut réaliser deux étapes, la première permet de laver les cheveux et la seconde consiste à nettoyer votre corps.

Mais c’est super mauvais de se laver les cheveux tous les jours 😭 — 𝕡𝕒𝕫𝕦𝕫𝕦 (@ElizaavetaaM) December 31, 2020

Pour connaître la raison, il suffit de se plonger dans les étiquettes des shampoings et des soins dédiés à votre chevelure .

. Certains actifs ne sont pas recommandés pour la peau puisqu’ils auraient tendance à impacter celle-ci.

L’épiderme est alors dérangé et avec une fréquence récurrente, les désagréments s’avèrent être assez nombreux.

Pour éviter ce problème, vous devez bien vous rincer, mais cela présente un inconvénient de taille à savoir la consommation d’eau.

Des affections cutanées ne sont donc pas à mettre de côté puisque, lorsque vous vous lavez les cheveux, les produits se retrouvent sur votre corps et bien sûr votre visage, ce qui n’est pas la meilleure solution.

Prévoyez deux moments distincts

Prendre soin de soi est toujours bénéfique pour l’esprit puisque vous pouvez chasser les émotions négatives. Les avantages sont nombreux puisque vous occupez votre cerveau à d’autres tâches beaucoup moins stressantes et elles ont la particularité d’être très agréables. Lorsque vous lavez vos cheveux, vous pouvez utiliser un shampoing adapté, un après-shampoing, et même un masque ainsi qu’une huile pour apporter à la fibre capillaire tout ce dont elle a besoin pour lutter contre les agressions quotidiennes.

Vous enroulez ensuite une serviette chaude sur vos cheveux et vous laissez le soin reposer pendant quelques minutes. Pendant ce temps, il sera possible de réaliser un gommage de votre corps, de peaufiner votre manucure, d’effectuer un massage de votre visage et vous pourrez prendre soin de vous. Après le rinçage à l’eau claire de vos cheveux, vous pourrez vous prélasser sous la douche en prenant une température légèrement tiède pour favoriser la reconstruction des cellules. Ces moments sont très importants et il ne faut pas les négliger, c’est aussi pour cette raison qu’il est préférable d’avoir un moment pour laver le corps et un autre pour les cheveux.

De plus, les spécialistes estiment que les actifs dans les shampoings peuvent laisser un film sur la peau et la protection contre le soleil ne serait donc plus celle escomptée. N’hésitez pas à changer vos habitudes pour adopter de nouveaux comportements qui seront à la fois bienfaisants pour votre corps, votre moral et votre esprit. Après quelques soins, nous avons toujours tendance à nous sentir beaucoup mieux, cela est idéal après une journée éreintante ou encore très stressante.