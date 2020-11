Sean Connery atteint de démence ? Sa femme fait des révélations étonnantes !

Aujourd’hui, les fans du célèbre 007 sont en deuil, car l’un des acteurs emblématiques de leur époque, Sean Connery, s’est éteint à l’âge de 90 ans. D’après les déclarations de son épouse Micheline Roquebrune, l’acteur écossais est mort dans son sommeil et “paisiblement” après de longs mois de démence, une maladie qui l’a beaucoup affecté.

Une épouse qui l’a accompagné jusqu’au bout

Micheline Roquebrune, celle qui a accompagné Sean Connery jusqu’à son dernier souffle s’est récemment confiée à différents médias sur les derniers mois de vie de l’acteur.

Cette artiste-peintre française de 91 ans a été “la femme de sa vie” durant près de 50 ans. Leur amour a été fait de haut et de bas, mais quoi qu’il en soit, et peu importe les épreuves de vie, les deux parteners in crimes se sont épaulés jusqu’au bout.

Micheline a souhaité lui rendre un dernier hommage, et parler des derniers mois qui ont précédé sa mort.

L’artiste peintre a par exemple révélé à la presse que Sean Connery souffrait de démence et que sa vie quotidienne et celle de tous ses proches en était bouleversé : « Ce n’était pas une vie pour lui. Vers la fin, il n’était plus capable de s’exprimer. Au moins, il est mort dans son sommeil et c’était vraiment paisible. J’étais à son chevet tout le temps et il est juste parti. C’est ce qu’il voulait. Il souffrait de démence et ça l’a énormément affecté. Son dernier souhait de partir sans bruit a été exaucé« , a-t-elle notamment déclaré lors de son interview à nos confrères de Daily Mail.

Du haut de leurs 50 ans d’amour, l’artiste peintre semble toujours éprouver de très forts sentiments pour son défunt époux : “Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. C’était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement”, a-t-elle fini par conclure.

Micheline Roquebrune a souhaité accompagner ses confidences de l’un des derniers clichés qui a été pris de son mari avant sa mort. Les deux époux apparaissent tendres et complices, main dans la main, avec un regard qui en dit long.

Les deux amants s’étaient rencontrés en 1970 et l’étincelle avait été instantanée. À peine 5 ans plus tard, ils décidaient d’officialiser leur union par un mariage et ne se sont depuis, plus jamais quittés.

Sean Connery avait décidé de se retirer aux Bahamas pour y passer sa retraite, et la portraitiste française l’y avait accompagné sans se poser de question. L’emblématique 007 est finalement décédé à Nassau, aux Bahamas ce samedi 31 octobre.

Le monde du 7e art souhaite lui rendre hommage

La famille de Sean Connery a déclaré que : « Il y aura une cérémonie privée suivie d’un service commémoratif encore à planifier une fois que le virus aura pris fin« .

Aucune pandémie ne peut se mettre entre une famille aimante et un proche défunt, et ceux qui l’ont accompagné jusqu’à son dernier souffle souhaitent évidemment lui rendre un hommage digne de ce nom.

Et en effet quel nom ! Sean Connery fait partie de ses acteurs dont la seule évocation suffit à nous transposer dans un univers parallèle, fait de costume cravate, de voiture d’époque, et de punchlines à la 007.

Après James Bond, l’acteur écossais aura également connu une longue carrière durant laquelle son talent sera salué de nombreuses fois, notamment grâce à 3 Golden Globes, 2 Bafta et un Oscar.

À l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités, des anonymes, et le monde 7e art tout entier a souhaité saluer le départ de cet acteur de renom.

L’actuel interprète de 007, Daniel Craig, a lui aussi souhaité adresser un hommage à cette pointure du cinéma qui « a défini une ère et un style ».

Et Daniel Craig n’est pas le seul James Bond à avoir érigé l’acteur écossais en modèle. Tous les autres acteurs qui lui ont succédé dans ce rôle l’ont regardé “avec vénération et admiration” selon les mots de l’emblématique Pierce Brosman : “Sir Sean Connery, vous étiez mon plus grand James Bond, pour le garçon que j’étais et pour l’homme qui est devenu lui-même James Bond”.

Bon vent Sean Connery ! Nos pensées à la famille et aux proches.