Sean Connery : Le célèbre acteur écossais rend l’âme ‘’paisiblement’’ au Bahamas à l’âge de 90 ans !

Sean Connery a été le tout premier acteur à jouer James Bond. Un rôle qui lui a permis d’avoir une grande notoriété dans le monde du cinéma. Malheureusement, ce samedi 31 Octobre 2020, cette grande icône s’est éteinte à l’âge de 90 ans. Pour lui rendre hommage, un tour d’horizon sur sa vie de star et de père de famille lui sera fait dans cet article.

Sean Connery, un acteur hors pair !

Né en 1930 à Edimbourg, Sean Connery fait partie de l’élite des acteurs de sa génération. Il a marqué les esprits en étant le tout premier acteur à jouer dans la saga James Bond. Ce rôle l’a propulsé sur le toit du cinéma mondial en 1960. Petit rappel, son tout premier film a été « James Bond contre Dr No ». Le succès qu’a rencontré ce film a permis d’en avoir 7 autres. Il s’agit entre autres de : Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), on ne vit que deux fois (1967) et jamais plus jamais (1983)…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SEAN CONNERY ♡ (@seanconnerydaily) le 2 Nov. 2020 à 8 :24 PST



Sean Connery a également participé à de nombreux autres films. Ces films, loin d’être de son registre habituel, ont pourtant cartonné dans le monde entier. En effet, l’acteur a joué le rôle d’un historien aventurier dans le film de Steven Spielberg. Il a incarné le célèbre personnage d’Indiana Jones dans le film intitulé « Indiana Jones et la dernière croisade ». On le retrouvera également dans le film « Shalako » réalisé par Edward Dmytryk. En somme, Sean Connery est un acteur talentueux qui a laissé son empreinte sur le monde du cinéma… A jamais dans nos cœurs !

Sean Connery a poussé son dernier soupir…

Le célèbre acteur a tiré sa révérence le samedi dernier à l’âge de 90 ans. La nouvelle a été donnée par le média BBC dont la source d’information est la famille de l’acteur. Selon le média, Sean Connery s’en est allé dans la douceur d’un sommeil paisible. Le premier James Bond de l’histoire était au Bahamas lorsqu’il a rendu son dernier souffle. Même si la mort du géant écossais était surprenante, il n’en restait pas moins prévisible. L’acteur serait souffrant à ce qu’il paraît.

En effet, le fils de Sean Connery a déclaré que l’état de santé de son père n’était pas aussi bon. « Il se sentait mal depuis quelques temps » a affirmé le fils de l’acteur. La nouvelle de la mort du célèbre acteur a déclenché une vague d’hommages. Un peu partout sur les réseaux sociaux, on peut lire des publications rendant hommage à « 007 ». Un grand honneur que recevait le défunt de son vivant déjà. En effet, il a reçu l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle grâce au film « les incorruptibles ». Après sa retraite cinématographique, il a également fait un dépôt de voix pour un jeu vidéo sur James Bond.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SEAN CONNERY ♡ (@seanconnerydaily) le 31 Oct. 2020 à 2 :41 PDT

Sean Connery, une vie privée sobre !

Sean Connery s’est marié deux fois durant toute son existence. Son premier mariage a été fait avec l’actrice Diane Cilento. De l’union des deux célébrités, est née Jason, l’unique fils de l’acteur défunt. Cependant, ce mariage ne durera pas toute la vie car Sean et Diane vont divorcer.

Toutefois, en 1975, l’interprète de James Bond va retrouver l’amour avec Micheline Roquebrune. L’artiste française et l’acteur écossais ne vont plus se quitter jusqu’à ce que la mort vienne les séparer. Un respect scrupuleux du vœu du mariage qui prouve à quel point ils étaient amoureux… RIP Sean !