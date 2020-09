Sébastien et Cloé Cooper : en couple depuis la saison 12 des Anges !

View this post on Instagram

Tu as changé ma vie @sebastien_pinelli , et je pèse mes mots en disant cela . Tu es la personne que j’ai rencontré la plus fascinante ! Pour commencer comment as tu pu ne pas tomber sous mon charme à la minute où tu m’as vu ? 😂 évidemment je plaisante . Quand on s’est rencontré rien ne laissé croire que nous allions nous aimer autant un jour , que le passé allait soudainement disparaître pour laisser place au futur et à ma plus belle histoire d’amour . J’ai 28 ans et beaucoup de déception amoureuse derrière moi mais je n’ai plus peur . TU AS CHANGÉ MA VIE . Tu as boulversé des certitudes, des envies . Tu m’as offert de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs… et par dessus tout un véritable amour . Tu as changé ma vie .. ❤️