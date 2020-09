Secret Story : La photo d’un candidat après une opération chirurgicale inquiète ses fans !

View this post on Instagram

LES AMIS‼️ pour commencer cette journée , je voulais simplement vous remerciez et vous parlez sincèrement pour votre soutien💫🌟 Comme vous avez pu le constater, je me plaignait depuis 1petit temps de mon épuisement , de ma fatigue,.. J’essayais tant bien que mal de comprendre la raison . J’avais même été faire un test du sommeil qui n’avait rien révélé d’anormal . Pourtant la nuit , je me réveillais à chaque fois car je fesais ce qu’on appelle, des apnées😳 je mettouffais en dormant‼️ J’avais mal de tête à longueur de journée , Et je ne comprenais pas la raison. j’avais en réalité un morceau de cartilage qui se baladait ,et la cloison qui a cause d’un mauvais coup reçu sur le visage s’est rétrécie ( je le dis comme ça pour que vous compreniez) je respirais par la bouche , je ne moxigenait pas assez par le nez , ni la nuit , ni la journée ce qui me provoquait tout ça😩 Du à ce coup j’avais le nez complètement casser de l’intérieur mais quand c’est arrivé à l’époque j’avais mal et je me disais que ça allait passer et voilà où j’en suis deux ans plus tard 😤 si vous avez un doute , allez toujours consulté c’est important✅ on a dû le remettre en place également ( rassurez vous je n’ai rien changé , je l’ai laissé tel quel mais l’ORL a tout remis en place et À retiré les morceaux de cartilage qui se trouvaient à côté de ma paupière🤢 J’avais à longueur de temps une vision flou ,ce qui provoquait également des mots de têtes🤯 Il ne s’agit ni de chirurgie esthétique , ni d’un « BAD BUZZ 💥 » pour attirer votre attention car les autres le font très bien à ma place 😜 Je sais qu’en ce moment j’ai vécu bcp de choses concernant ma santé : avec mon estomac, mes oreilles , mon bras. Et j’ai conscience que ma vie paraît tellement chaotique que j’ai même u peur de vous expliquer ce nouveau problème car je n’ai pas envie que vous pensiez que j’exagère 😞 mais c’est la vérité‼️ma santé d’abord je n’ai pas à m’en cacher et j’en prend conscience. Sachez que je vais bien mais que depuis 1petit temps J’ai denouveau mal aux oreilles , j’irais faire 1 contrôle prochainement et je me battrais jusqu’au jour où ma santé sera parfaite ! Encore 10OOK merci pr votre amour ❤️❤️❤️❤