Sélection make-up pour Halloween que vous pouvez faire facilement !

À l’approche d’Halloween, plus d’une personne stresse à l’idée du déguisement à adopter et comment le réaliser. Vous n’avez pourtant pas besoin de vous casser les méninges ou d’être un expert du make-up avant d’adopter une apparence remarquablement effrayante comme il est de coutume à cette occasion. Quelques propositions de styles Halloween tendances et les astuces pour y arriver vous aideront certainement à vous décider.

Le look visage Vampire

Pour commencer, nous vous conseillons vivement d’utiliser des produits de très bonne qualité afin de ne pas abimer votre peau sensible. En ce qui concerne le maquillage vampire, vous aurez essentiellement besoin pour le make-up de base des couleurs rouge, noire et blanche. Ne manquez surtout pas de réaliser la morsure du vampire dans le cou et du faux sang à l’aide d’un rouge à lèvres ou autre peinture indiquée. Vous pouvez éventuellement ajouter d’autres accessoires comme un chapeau noir, une couronne ou autres selon votre gout.

Le look visage loup garou

Pourquoi ne pas vous transformer en loup garou la soirée d’Halloween ? Allant parfaitement dans le contexte de la fête, il s’agit là d’un déguisement très convoité. En effet, pour ce type de maquillage vous pouvez utiliser l’un de vos vêtements habituels. Il suffira de les déchirer légèrement et les salir de faux sang. En magasin vous pourrez trouver des accessoires tels que les poils, les ongles, la mâchoire d’un animal. N’oubliez surtout pas de porter des lentilles ressemblant aux yeux du prédateur et ajoutez une touche personnelle pour rendre votre déguisement encore plus terrifiant.

Le look visage squelette

Il n’est pas très compliqué d’arriver à reproduire l’une des apparences les effrayantes qu’on retrouve dans les films d’horreurs. Pour commencer, tracez d’abord les contours du crane en suivant les formes de votre visage. Remplissez ensuite de base blanche les zones claires telles que les pommettes, le front, le menton, les dents.

Les autres parties du visage telles que le bout du nez, les joues, les alentours des yeux seront peints de fard noir. Enfin, vous pouvez descendre votre maquillage squelette jusque dans le cou tout en dessinant la gorge afin de le rendre plus réaliste.

Le look visage pirate effrayant

Avec un regard sombre, une longue barbe, un chapeau et quelques cicatrices, réalisez votre maquillage de pirate d’Halloween avec une grande réussite. De quoi devenir le sosie le temps d’un soir de Jack Sparrow, le célèbre capitaine des pirates des caraïbes. Servez-vous de couleurs sombres pour dessiner la barbe et le cache-œil par exemple. N’oubliez pas de garder votre sabre dans votre fourreau. Pour rendre votre maquillage plus réaliste, portez des vêtements pas très neufs et essayez d’imiter au maximum le personnage, c’est-à-dire le pilleur des mers.

Quels sont les accessoires et produits nécessaires pour un bon maquillage d’Halloween ?

L’objectif à Halloween est de paraitre avec le déguisement le plus réaliste, le plus réussi et surtout le plus terrifiant possible. Chaque personnage à qui ressembler fait donc appel à des accessoires qui lui sont propres. Nous pourrons tout de même citer quelques produits incontournables à savoir les lentilles, les pinceaux, la peinture et la crème de maquillage