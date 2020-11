Selena Gomez bientôt nommée aux Oscars ? Découvrez son ambitieux prochain film !

Parmi toutes les personnalités issues de Disney Channel, Selena Gomez peut se vanter de faire partie de celles qui gèrent le mieux l’après Mickey Mouse. Habituée au plateau de télévision depuis ses sept ans, la jeune femme désormais âgée de 28 ans mène d’une main de maître sa carrière, elle qui est chanteuse, comédienne, cheffe d’entreprise et productrice. Et si en 2020 elle est notamment revenue sur le devant de la scène par le biais de la chanson avec son dernier album Rare, qui connait un beau succès à travers le monde, Selena Gomez n’a jamais fermé la porte à son métier d’actrice. Au contraire, elle s’apprête à interpréter ce qui pourrait être le rôle le plus ambitieux de sa carrière.

Selena Gomez actrice, ça donne quoi ?

C’est en tant que comédienne que la jeune femme s’est faite connaître du grand public grâce à son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place. Déjà à l’époque, les critiques louent ses qualités de jeux, elle qui est moins caricaturale que ses consoeurs Demi Lovato ou Miley Cyrus. Et contrairement à ces deux dernières, Selena Gomez se lance dans la comédie avec une certaine réussite. Touche à tout, elle s’est essayée à énormément de genres cinématographiques, de la comédie (Nos chers voisins 2) à la romance (Bienvenue à Monte-Carlo) en passant par le thriller (Getaway) et le film d’animation (Hôtel Transylvanie). Surtout, sa carrière a pris une toute autre tournure lorsqu’elle a décidé de faire confiance à des metteurs en scène de talent, reconnus par les critiques.

Ainsi, elle a surpris énormément de monde en jouant dans Spring Breakers, le film indépendant presque expérimental de Harmony Korine. Par la suite, elle a fait confiance à Woody Allen pour son Jour de pluie à New York et sa performance comme second rôle a été saluée par la critique. En 2019, elle aura monté les marches du festival de Cannes pour The Dead Don’t Die, le dernier film en date de Jim Jarmush.

Un biopic pour Selena Gomez

Les cinéphiles le savent : tous les grands acteurs sont déjà passés par la case biopic. Prêter ses traits à une personnalité qui a généralement eu une vie extraordinaire est un excellent booster de carrière et, quand c’est bien fait, une pluie de louanges (et de récompenses) viennent féliciter ce dur travail. Jusqu’à présent, Selena Gomez n’avait jamais interprété une personne ayant réellement existé. C’est bientôt chose faite comme le rapporte The Hollywood Reporter. La jeune femme produira et interprètera Silvia Vásquez-Lavado dans In the Shadow of the Mountain (Dans l’ombre de la montagne en français).

Le long métrage sera basé sur les mémoires de Silvia elle-même, la première femme péruvienne à atteindre le sommet de l’Everest. Sa vie y sera racontée et nous apprendrons comme les épreuves qu’elle a vécu lui ont permis de trouver en elle la force de faire cette périlleuse expédition qui a ôté la vie à tant de personnes.

Silvia Vásquez-Lavado ravit que Selena Gomez l’incarne au cinéma

Cela fait cinq ans que Silvia Vásquez-Lavado souhaite voir sa vie être racontée au cinéma. Et lorsque l’information a été rendue publique, elle n’a pas hésité à montrer sa joie sur les réseaux sociaux, notamment concernant celle qui l’interprètera. « Je suis honorée et touchée que l’audacieuse, talentueuse et brillante Selena Gomez joue mon rôle et soit productrice du film » a-t-elle écrit sur Instagram.

Outre l’aspect sportif qui sera sans doute mis en avant, le film devrait également aborder des questions de société autour de l’homosexualité. Silvia est en effet ouvertement lesbienne et est la fondatrice de Courageous Girls, une association qui aide les jeunes filles victimes d’abus sexuels et de trafic humain. Il n’est donc guère étonnant que le projet ait intéressé Selena Gomez, elle qui a travaillé en secret pendant des mois avec une association aux actions similaires. On souhaite en tout cas toute la réussite à la jeune femme qui pourrait voir sa carrière prendre une toute autre tournure avec ce film. La verrons-nous prochainement aux Oscars ? Réponse dans quelques mois.