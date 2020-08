Selena Gomez : elle disparait mystérieusement des réseaux sociaux, les fans s’inquiètent !

Après plusieurs moi d’absence, la star revient enfin avec un statut Instagram qui ravie le cœur de ses fans. Comment explique-t-elle son absence et qu’en est-il de son retour ?

Selena Gomez est une actrice et une artiste chanteuse très connue sur les réseaux sociaux. Elle faisait partie du top 3 mondial d’Instagram après Christiano Ronaldo et avant Ariana Grande avant de disparaitre des réseaux sociaux. Cette dernière a d’ailleurs pris sa place après les quelques mois d’absence où notre princesse Gomez a manqué à l’appel. Elles restent cependant toutes les deux loin derrière le footballeur mondialement reconnu.

Si d’aucun considèrent que le retrait de Selena Gomez fut brusque, il n’en est pas vraiment le cas. En effet, la star a à de nombreuses occasions, fait part des dangers des réseaux sociaux pour les jeunes générations aussi bien pour les artistes que pour les fans. Elle aurait affirmé dans une interview qu’énormément de temps est gaspillé dans des vains débats sur des sujets non importants. Elle aurait aussi fait par de la grande souffrance qui peut découler des commentaires sur les réseaux sociaux.

“Things I’ve been doing in quarantine-settling into my new house and guitar lessons 🥰” – Selena Gomez via Instagram pic.twitter.com/JAUkvagHol

