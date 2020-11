Selena Gomez en couple avec un sportif professionnel ? La rumeur enfle !

Lors de la sortie de sa chanson Love You To Love Me (son premier tube numéro 1 aux États-Unis), Selena Gomez a enchaîné les interviews pour parler d’amour et de rupture, les sujets de son titre. Elle annonçait alors être célibataire depuis deux ans. En effet, suite à son histoire d’amour avec The Weeknd, la jeune femme n’a pas trouvé chaussure à son pied. Si début 2018 elle s’est à nouveau rapprochée de Justin Bieber, leur histoire n’aura duré que quelques semaines. Peu après, il aura annoncé ses fiançailles avec Hailey Baldwin. La chanteuse fait référence à cela dans sa chanson, lorsqu’elle chante « En deux mois tu nous as remplacé / Comme si c’était facile« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez en couple avec Jimmy Butler

Si la rumeur enfle sur les réseaux sociaux, elle reste cependant à prendre avec de grosses pincettes puisqu’aucune photo ne vient prouver les propos de certains internautes qui assurent les avoir vu ensemble. Tout a commencé lorsqu’un compte sur Twitter a indiqué avoir mangé au restaurant Lucien et qu’il a eu la belle surprise d’y voir le sportif et la chanteuse manger en tête-à-tête. La jeune femme se trouve actuellement à New York pour le tournage de sa nouvelle série en tant qu’actrice, Only Murders in the Building. La présence de Jimmy Butler dans la ville américaine est plus surprenante puisque le jeune homme joue pour l’équipe de basket de Miami, les Heat.

Malheureusement, l’internaute qui a lancé la rumeur n’apporte aucune photo. Seule sa parole compte. Mais par la suite, un autre compte assure les avoir vu ensemble à Bronxville. « Ils y étaient ce soir » écrit-il. On sait à quel point l’information va vite sur les réseaux sociaux, il n’en fallait donc pas plus pour que la rumeur enfle, que de grands sites people s’emparent de l’affaire et que les internautes donnent leur avis sur ce couple peut-être fictif, mais peut-être pas.

Les internautes n’en reviennent pas

Selena Gomez s’est retrouvée en Tendances sur Twitter alors que la rumeur commençait à circuler activement sur les réseaux sociaux, et ses fans n’en reviennent pas – même s’ils sont pour la plupart ravis de la voir en couple. « Je ne peux pas m’arrêter de penser au fait que Selena Gomez et Jimmy Butler ont eu un rendez-vous galant » ; « Si l’information concernant Selena Gomez et Jimmy Butler est vrai, je suis franchement ravie » ; « Je ne pensais pas que l’année 2020 pouvait encore me surprendre, mais je ne pensais pas non plus aller sur Instagram et découvrir cette rumeur concernant Selena Gomez et Jimmy Butler« .

Les deux concernés n’ont pas réagit à cette rumeur. Il faut dire que Selena Gomez utilise ses réseaux sociaux pour parler de choses importantes, et non de sa vie privée. L’artiste est connue pour être la personnalité la plus influente des réseaux, et les utilise pour faire passer des messages positives, qu’ils concernent la santé mentale (elle sera prochainement en Live avec sa mère à ce sujet) ou des sujets de société (elle a massivement soutenu le Black Lives Matter).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

2020 : l’année de Selena Gomez ?

Alors qu’elle pourrait être nommée Personnalité de l’année par le magazine People et Femme de l’année par Billboard (d’après des rumeurs, encore), Selena Gomez peut se retourner et admirer ses derniers mois tout en étant très fière. Son année 2020 a en effet été extrêmement chargée malgré l’épidémie de la covid-19.

Entre la sortie de son album Rare (numéro 1 dans le monde), des collaborations prestigieuses (Ice Cream avec Black Pink), la sortie de sa marque de maquillage (Rare Beauty, encensée par les utilisateurs), son implication positive dans les élections américaines et ses projets télévisuels (Selena + Chef a été un succès) et cinématographique (dont prochainement un rôle prestigieux dans un biopic), la jeune femme peut être fière d’elle. Actuellement à New York pour le tournage de sa prochaine série, il est annoncé qu’elle aurait plusieurs chansons en stock à offrir à ses fans qui n’attendent que ça. Pour une année 2021 tout aussi chargée ? Après plusieurs années d’absence, on ne dit pas non.