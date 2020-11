Selena Gomez fait une déclaration choc sur la maladie mentale et décide de ne plus rien cacher : “ce n’est pas un tabou !”

C’est dans un entretien réalisé avec le magazine américain The Newsette que l’on a pu voir l’ancienne star de Disney Selena Gomez prendre la parole sur les maladies mentales, un sujet qui touche très particulièrement les stars, comme on a pu le voir récemment avec d’autres personnalités de Disney ayant eu des difficultés comme Britney Spears ou plus récemment Miley Cyrus.

Selena Gomez balance tout sur son état de santé inquiétant pour les internautes !

En révélant dans l’interview qu’elle est passée par des périodes de sa vie plutôt difficiles à vivre, elle rapporte qu’elle a été contrainte de suivre un traitement pour régler des problèmes de dépression et d’anxiété. Désormais, elle affirme ne plus avoir honte de rien et qu’elle se sent beaucoup mieux : en résumé, Selena Gomez assume tout désormais !

Depuis, la star de la chanson assume tout et n’hésite pas à prendre la parole sur des sujets très sérieux comme la politique. Récemment, s’est sur les réseaux sociaux que la chanteuse Selena Gomez avait tenté d’encourager les jeunes américains à voter. En effet, dans une série de posts qu’elle a diffusé et qui seront pour certains diffusés dans Allure, un magazine très populaire aux Etats-Unis, cette dernière portait un t-shirt “Vote or die”. Il faut noter que la jeune femme a également produit un documentaire l’an dernier “Living Undocumented” sur la politique américaine concernant l’immigration. Diffusé sur Netflix et plébiscité par la critique, c’est une façon pour elle de réagir à sa manière sur la politique américaine actuelle et d’inciter les américains à changer leur destin.

Pour autant, on ne peut qu’admettre que la jeune actrice et chanteuse est toujours aussi attirante même lorsqu’elle souhaite se lancer dans des actions politiques ! Avec son petit t-shirt sans manches presque transparent, son rouge à lèvres et son visage très suggestif, Selena Gomez veut donner envie à ses fans de voter ! Espérons pour elle que sa communauté l’écoute et que les plus jeunes auront à s’inscrire dans les bureaux de votes pour se rendre tout prochainement dans les urnes comme elle le souhaite.

Mais Selena Gomez a plus d’un corde à son arc, et elle compte bien le montrer avec des clichés qu’elle vient de poster sur Instagram qui ont rendu fous ses fans dans les commentaires !

Selena Gomez pose dans des petites tenues qui font grimper son compteur de likes !

C’est lors d’un shooting qui a probablement eu lieu cet été que Selena Gomez a décidé de faire monter la température dans sa communauté. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire du coronavirus, la jeune chanteuse avait probablement très chaud dans les clichés qu’elle a partagé où elle ne porte que très peu de vêtements.

Comme on peut le voir sur ce magnifique cliché, la jeune femme ne porte qu’un petit haut très court, ainsi qu’un mini-short serré qui laisse à ses admirateurs voir ses jambes bronzées. La jeune femme arbore également une chevelure qui ne laissera personne indifférent, avec ses longs cheveux lâchés que ses fans apprécient tant. Dans un autre cliché, Selena Gomez dévoile le grain de beauté qui se trouve dans un endroit plutôt intime, tout en regardant devant elle dans un regard flamboyant. On se doute que cela a dû être difficile pour le photographe et toute l’équipe qui l’entoure de rester concentré face à la beauté sulfureuse de Selena Gomez.

Cependant, bien que ces photos aient été très appréciées par toute la communauté de Selena Gomez, certains n’ont pas compris ces récentes déclarations où elle a annoncé s’être sentie forcée de devoir retirer peu à peu ses vêtements lors des shootings.