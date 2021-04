Selena Gomez poste une nouvelle photo sur laquelle on ne la reconnait même pas, choc !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles informations assez choquantes en ce qui concerne Selena Gomez. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, il se trouve que Selena Gomez n’hésite pas à prendre position sur des sujets parfois très tabous, et cela peut même provoquer la colère de certains fans qui ne comprennent pas toujours ses décisions…

Selena Gomez très critiquée sur les réseaux sociaux, elle prend une décision radicale

C’est sur les réseaux sociaux et dans la presse américaine avait pu décider une nouvelle fois de s’engager contre toute attente. En effet, on avait déjà pu voir la jeune femme prendre la parole sur des sujets très controversés, mais rarement à un niveau aussi important dans le cadre de l’actualité politique américaine. Ces derniers mois auront en effet été décisifs pour la population américaine.

Avec des élections américaines entre Donald Trump et Joe Biden qui ont été très controversées, on ne s’attendait pas à ce que Selena Gomez et d’autres grandes personnalités américaines prennent la parole à ce sujet. C’est donc dans la presse américaine mais également sur les réseaux sociaux que Selena Gomez en a profité pour pouvoir inviter les jeunes à voter. Sans forcément mentionner Joe Biden dans ses différents messages, on avait à l’époque clairement pu comprendre que la jeune femme soutenait davantage Joe Biden.

Tout comme d’autres personnalités américaines comme Eva Longoria qui a aussi soutenu Joe Biden aux dernières élections, on ne peut qu’imaginer la grande joie de Selena Gomez qui ne s’était pas privée pour donner toute sa joie au sujet des élections américaines. Mais ces derniers jours, Selena Gomez est au coeur de l’actualité pour un tout autre sujet assez incroyable…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par selenagomez (@selenagomez.7_22)

Selena Gomez se fait teindre les cheveux et les internautes sont sous le choc

Ce sont des images vraiment étonnantes que l’on a pu voir assez récemment sur les réseaux sociaux. En effet, personne ne pensait que Selena Gomez allait pouvoir prendre la parole de nouveau sur son apparence physique, et c’est contre toute attente qu’elle a diffusé de nouvelles images où elle apparaît tout simplement avec une autre couleur de cheveux.

Pendant plus de 10 ans, on a pourtant pu voir Selena Gomez avec des cheveux bruns, et cela la caractérise d’ailleurs très bien ! Mais on ne sait pas encore exactement ce qui a pu motiver la décision de Selena Gomez de faire un choix aussi radical dans sa vie : elle a tout simplement décidé de se teindre les cheveux en blond ! Et pour ne rien cacher à personne, elle en a même profité pour diffuser une photo sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty)

Dès lors, il se trouve que les fans n’ont pas manqué de réagir, d’autant plus que Selena Gomez n’apparaît pas sous son meilleur jour sur le cliché. En effet, elle ne semble pas du tout maquillée et même très mal en point. Complètement décoiffée et avec un t-shirt négligé, Selena Gomez a pu prendre la pause sur cette photo avec un regard où elle n’a pas du tout l’air heureuse. En revanche, concernant la teinte de couleur, les fans ont adoré !