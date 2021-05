Selena Gomez : son appel à Emmanuel Macron fait TOTALEMENT polémique sur les réseaux sociaux !

On imagine que le président de la république française a été assez perturbé quand il a pu constater que Selena Gomez, la célèbre actrice et chanteuse américaine, avait décidé de l’interpeller directement sur les réseaux sociaux. Il n’est pas rare de voir des personnes connues ou même des anonymes interpeller le chef de l’état sur Twitter, Facebook, ou encore Instagram, mais en revanche il s’agit très rarement de personnalités internationales comme Selena Gomez.

On se souvient notamment de certains artistes français comme Matt Pokora qui avaient lancé un appel à Emmanuel Macron lors du début de la crise sanitaire du coronavirus, ou encore de l’humoriste Jean-Marie Bigard qui pousse régulièrement de gros coups de gueule contre le gouvernement d’Emmanuel Macron, quand il ne s’en prend pas très directement aux ministres. En revanche, il serait complètement dingue d’imaginer certaines grandes stars d’Hollywood envoyer des messages directs à Emmanuel Macron ou à d’autres personnalités politiques françaises comme Jean Castex ou encore Olivier Véran.

Selena Gomez fait polémique, elle vient de prendre une décision radicale

Les internautes sont de plus en plus inquiets pour Selena Gomez, la chanteuse et actrice américaine. En effet, ces derniers jours, la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde à faire des choix pour le moins très étonnants. On a notamment pu la voir complètement transformée sur les réseaux sociaux, dans une photo où elle apparaît dans une teinture blonde.

All this time and we still got that selfish love 💞 @djsnake pic.twitter.com/FVPSRX23Wq — Selena Gomez (@selenagomez) March 4, 2021

Avec un t-shirt complètement négligé, une coupe de cheveux qui a pu faire bondir les coiffeurs, et un sourire qui est très inquiétant, Selena Gomez n’a pas du tout rassuré ses fans sur le web. Est-ce la raison pour laquelle elle aurait pu demander de l’aide à Emmanuel Macron ou à d’autres personnalités ? Personne ne saurait dire ce qui se cache derrière la photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, néanmoins on imagine que celle-ci pourrait faire parler d’elle pendant encore très longtemps.

Mais cela était sans compter sur l’appel de Selena Gomez à différents chefs d’État ces derniers jours. Elle ne s’est en effet pas privée pour prendre la parole assez violemment sur les réseaux sociaux…

Selena Gomez lance un appel à Emmanuel Macron : elle se fait tacler violemment

Déterminée à oeuvrer pour les populations les moins onéreuses, Selena Gomez a décidé de frapper très fort. En effet, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux à plusieurs chefs d’état, dont Emmanuel Macron, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La jeune femme a également contacté le président de la république américain Joe Biden, mais également le dirigant espagnol Pedro Sanchez ou encore en Italie Mario Draghi.

Pick up a copy of my exclusive CD @Target including an alternative cover + poster pic.twitter.com/I0IDHzZPug — Selena Gomez (@selenagomez) March 15, 2021

Pour mettre fin à la crise sanitaire, l’organisation Global Citizen propose, avec Selena Gomez et d’autres personnalités, d’organiser un prochain concert caritatif le 8 mai prochain. Les bénéfices pourront être donnés pour lutter contre la crise sanitaire. Malheureusement, il se trouve que son appel n’a pas fait plaisir à tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire !

En effet, il se trouve que certains français ont été très virulents en voyant le message de Selena Gomez. Certaines personnes ne souhaitent pas organiser de concert, car cela est tout simplement contraire aux mesures sanitaires. D’autres français, qui ne veulent pas être vaccinés, n’ont pas du tout apprécié non plus que la jeune femme prenne la parole à ce sujet…