Serge Gainsbourg : des révélations choquantes sur une blague morbide à Jane Birkin choque les internautes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur Serge Gainsbourg n’a pas encore fini de faire parler de lui si l’on peut bien en croire les dernières révélations assez choquantes que l’on a pu avoir l’occasion de lire dans les médias. En effet, ce dernier n’était pas reputé pour être tendre par le passé et il faut dire que de son vivant il était déjà au coeur de nombreuses polémiques qui ont fait débat pendant des années.

A l’heure où de plus en plus de personnalités françaises se retrouvent aujourd’hui dans la tourmente, personne n’aurait pu être en mesure de croire que Serge Gainsbourg serait à son tour amené à être au coeur de nouvelles accusations graves, même si déjà à l’époque certains français portaient des accusations très violentes à son encontre.

En effet, le chanteur Serge Gainsbourg n’avait pas hésité une seule seconde à faire une chanson avec sa fille très jeune à l’époque Charlotte Gainsbourg. Dans le clip qui avait choqué des millions de français à l’époque, on pouvait alors voir le père et la fille dans un lit commun, où cette dernière portait une culotte.

Mais toutefois, le chanteur Serge Gainsbourg a toujours nié les accusations qui disaient qu’il aurait pu avoir des relations avec sa fille, avec pour preuve une phrase dans sa chanson qu’il dit être une clé de compréhension comme on a pu le voir dans certaines interviews : ”l’amour que nous ne ferons jamais ensemble”

Mais aujourd’hui, c’est une toute autre histoire qui concerne le chanteur Serge Gainsbourg avec la chanteuse Jane Birkin qui a tout raconté dans le documentaire Gainsbourg, toute une vie.

Jane Birkin balance tout sur ce détail horrible concernant Serge Gainsbourg lors d’un documentaire inédit

C’est il y a tout juste quelques heures que l’on a donc pu apprendre des détails assez incroyables concernant le chanteur décédé Serge Gainsbourg. En effet, il se trouve que son ancienne compagne a témoigné dans le documentaire Gainsbourg, toute une vie diffusé hier soir sur France 3, et ses propos font assez peur…

En effet, elle raconte que le chanteur n’a pas hésité une seule seconde à faire une blague qui aura malheureusement été prémonitoire pour Serge Gainsbourg, et donc elle se rappelle encore aujourd’hui avec la plus vive émotion.

Il faut dire que le chanteur aura souvent été réputé pour faire des blagues qui ne sont pas toujours appréciées à sa juste valeur selon certains fans.

Serge Gainsbourg fait croire à sa mort à Jane Birkin après qu’il ait été victime d’un infarctus

Comme le raconte Jane Birkin dans le documentaire, alors qu’elle a pu apprendre que le chanteur Serge Gainsbourg était au plus mal suite à un infarctus et qu’il avait été emmené d’urgence à l’hôpital, elle a été très surprise en arrivant sur place. En effet, elle a pu constater que le chanteur ne faisait plus aucun bruit et que le long “bip” n’était pas bon signe.

Mais c’est en s’approchant que Serge Gainsbourg se serait levé d’un seul coup pour dire “bouh” à Jane Birkin et ainsi lui faire très peur ! Un événement qui est aujourd’hui bien triste sachant que le chanteur est décédé…