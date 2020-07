Serge Lama : sa santé se dégrade, il fait ses adieux à ses fans en province !

Il promet néanmoins de beaux adieux à la scène, en usant de ce qu’il sait faire le mieux : écrire et chanter. Quelles sont les raisons de cette nouvelle qui choque la France et tous ses fans ? Serge Lama dit-il totalement adieu au micro ?

Pourquoi Serge Lama se retire de la scène provinciale ?

Serge Lama est un des plus populaires paroliers et chanteurs de France. Né le 11 février 1943 dans la ville de Bordeaux, il a à son actif plus de 55 ans de vie artistique. En cette année 2020, il a annoncé qu’il ne pourra plus voyager dans les différentes provinces françaises pour faire ses concerts comme auparavant. Toutefois, pour ne pas brusquer ses fans de la province, il prend la peine d’organiser une tournée d’adieu dans ces différentes régions. En effet, avec son âge avancé et sa santé se dégradant progressivement, il ne se sent plus la vitalité nécessaire pour être entre deux avions ou debout durant des heures sur scène à chanter.

Âgé de 77 ans, ce chanteur des années 64 a fait la majeure partie de sa carrière, privé d’une jambe. Lors d’un voyage, il fut victime d’un accident de la circulation dans lequel il perdit sa femme et sa jambe gauche. Malgré ce triste accident et les séquelles qu’il en a gardé, Serge Lama trouva la force de continuer sur scène, après son rétablissement jusqu’à ce jour.

Aujourd’hui, ce handicap qui n’a pourtant jamais compté dans l’esprit vaillant de l’artiste devra quand même être pris en compte. Pour se ménager en raison de son âge et de sa santé, Serge Lama devra limiter au maximum ses prestations. Cette décision ne laisse personne indifférent, ni Serge, ni ses fans. Toutefois ces derniers, compatissants et empathiques assurent l’artiste de leur soutien inconditionnel et ce, même après l’arrêt de sa carrière.

Une tournée d’adieu dans les Provinces

Ce sont les provinces qui ont permis à Serge Lama d’arriver où il en est aujourd’hui. C’est dans les provinces que l’artiste a fait ses débuts. Il garde donc de nombreux souvenirs de ces régions et l’a dit dans sa lettre sur les réseaux sociaux. Pour les remercier de leur soutien indéfectible, la seule chose que l’artiste ait trouvé en son pouvoir, c’est d’organiser des tournées de chant dans ces régions.

Lesdits évènements se dérouleront à partir du début du mois d’octobre 2020 jusqu’en mars 2021. Cela équivaut donc à 5 mois de concerts au menu desquels les fans de l’artiste pourront écouter et chanter en sa compagnie, ses titres doux et suaves dont les plus connus sont :

Je suis malade

Les ballons rouges

D’aventures en aventures

Femme, femme, femme

P’tites femmes de Pigalle.

Puisqu’il ne pourra pas se rendre partout, l’artiste a quand même pris en compte un bon nombre de régions parmi lesquelles on retrouve Toulouse, Bordeaux, Lille, Rennes, Lyon, Marseille, Strasbourg et Nantes.

Paris devient le refuge du grand Serge Lama

Serge Lama a expliqué dans sa note à ses fans qu’il arrêtait dans la Province, mais pas la musique. Si sa santé s’améliore, il pourra toujours prester dans la capitale. Cela veut dire qu’il continuera à nous émerveiller par sa belle voix. Il demande à ses fans de rester à l’écoute et de venir le voir sur les scènes de Paris si sa voix leur manquait. Il a annoncé deux géants concerts prévus à cet effet du 11 au 12 décembre 2020.

De plus, le chanteur a préparé un nouvel album qui sera aussi son dernier. Il y mettra sa technique, du cœur et de l’amour comme à son habitude, pour égayer les cœurs de ses fans. Cet album promet de très belles surprises.