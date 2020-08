Sex Education (Netflix) : les meilleures citations de la série adulée par les fans !

En seulement deux saisons, Sex Education, s’est rapidement imposé comme l’une des productions les plus populaires sur Netflix.

De prime abord, la série Sex Education pourrait ressembler à une comédie romantique banale pour adolescents, en réalité, le scénario est bien plus profond.

La série Sex Education est portée par des acteurs de talent, comme Asa Butterfield et Ncuti Gatwa, ainsi que par des dialogues amusants et réconfortants. Voici quelques-unes de meilleures citations de Sex Education, diffusées jusqu’à présent.

