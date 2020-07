Sex Education, des nouvelles de la saison 3 sur Netflix

Il va falloir être patient pour voir les prochains épisodes de Sex Education, puisque la saison 2 est sortie il y a à peine quelques semaines. En effet, il avait fallu patienter environ un an entre la première et la deuxième saison, ce qui laisse présager d’un temps d’attente similaire pour la saison 3. En attendant, les fans s’amusent à émettre des théories sur l’avenir de leurs personnages favoris. Mais qu’est-ce qui peut bien attendre Otis, Maeve ou Eric dans la suite de Sex Education ?

Quand Netflix tease la saison 3 de Sex Education

Netflix ne serait pas Netflix sans sa communication et ses annonces ultramédiatisées. Consciente de de l’or qu’elle a entre les mains avec Sex Education, la plateforme de streaming préférée des jeunes n’a pas hésité à mettre l’eau à la bouche des fans avec une bande-annonce de la future saison 3. On y découvre le principal Groff, ou plutôt son interprète Alistair Petrie, qui défile devant des tableaux de tous les personnages principaux de la série, en commentant les actions de certains, non sans humour. Il finit par s’arrêter sur le dernier tableau de la vidéo, qui représente Eric et Adam, deux des personnages principaux de Sex Education, dans la relation n’est pas vraiment de tout repos. Histoire de faire languir les fans un peu plus, Alistair Petrie insiste particulièrement sur les deux jeunes hommes, en annonçant avec malice que pour en savoir plus, il faudra attendre de découvrir les épisodes de la saison 3. Rien de tel pour aiguiser l’appétit des fans de Sex Education !

Quand peut-on espérer voir la saison 3 de Sex Education sur Netflix ?

Comme d’habitude avec la plupart de ses séries, Netflix n’a pas communiqué de date officielle de sortie pour la saison 3 de Sex Education. Et ce n’est finalement peut-être pas plus mal, puisqu’avec l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, les tournages de séries et de films sont pour le moment à l’arrêt. Néanmoins, si l’on suit la logique des deux premières saisons, celui de Sex Education n’était prévu que pour la fin de l’été 2020.

En fonction de l’avancée de cette crise sanitaire sans précédent, il se pourrait donc que la série ne soit pas touchée par les retards de ses consœurs. Pour le moment, comme ce fut le cas pour la saison 1 et la saison 2, la suite de Sex Education devrait être diffusée aux alentours de janvier ou février 2021.

Que va-t-il se passer dans la saison 3 de Sex Education ?

Chaque fin de saison, toutes séries confondues, comporte son lot d’incertitudes et de questions. À ce titre, Sex Education ne fait pas exception, puisque cette deuxième saison a laissé de nombreuses interrogations. Que va devenir la relation d’Eric avec Adam ? Comment va réagir la mère de Maeve face à la décision de sa fille ? Et comment Otis va-t-il prendre le fait qu’Isaac a effacé le message qu’il avait laissé à Maeve ? Cette dernière histoire d’amour fait d’ailleurs l’objet de toutes les spéculations, puisqu’il serait question de voir à nouveau le couple formé par Otis et Maeve. Espérons dans tous les cas que les réponses apportées seront à la hauteur des espérances.